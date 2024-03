AV-Comparatives: festeggiamo 20 anni di eccellenza nei test di sicurezza informatica

INNSBRUCK, Austria, 20 marzo 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, un'organizzazione indipendente che conduce test e valutazioni completi di antivirus e software di sicurezza, festeggia il suo 20° anniversario. Fondata nel 2004, AV-Comparatives è attiva nel settore della sicurezza informatica da oltre due decenni, fornendo preziose informazioni sull'efficacia di varie soluzioni di sicurezza.

La storia di AV-Comparatives inizia nel 1993 quando Andreas Clementi fu colpito da un virus informatico. Ciò ha risvegliato il suo interesse per malware e software antivirus, portandolo a condurre indagini approfondite e infine a iniziare a pubblicare i risultati dei suoi test su www.av-comparatives.org. Insieme a Peter Stelzhammer, AV-Comparatives ha iniziato a pubblicare regolarmente i risultati pubblici nel 2004. Questo è anche un ringraziamento a tutti i membri del team di AV-Comparatives: questo viaggio è possibile solo con l'eccellente team di esperti di sicurezza IT di AV-Comparatives.

Nel corso degli anni, AV-Comparatives ha subito una notevole evoluzione ed espansione, introducendo un'ampia gamma di test volti a valutare le capacità di antivirus e software di sicurezza nella protezione da malware, virus, attacchi di phishing e altre minacce online su diverse piattaforme e sistemi operativi. I test di sicurezza offensivi valutano i prodotti EPP, EDR e XDR.

Le valutazioni dell'organizzazione aiutano utenti, aziende e professionisti della sicurezza a prendere decisioni informate nella scelta di antivirus e software di sicurezza per i propri dispositivi e reti.

AV-Comparatives ha sede nella capitale tirolese di Innsbruck, una città bellissima e storica con viste spettacolari sulle montagne. L'organizzazione è un'organizzazione certificata ISO 9001 e soddisfa tutti i requisiti dello standard EICAR. AV-Comparatives e le sue metodologie di test sono stati premiati più volte negli ultimi anni, tra cui il Constantinus Award per l'IT, gli eAward austriaci e il Cluster Award per la migliore innovazione IT dell'anno.

In quanto istituto che lavora per il bene comune, AV-Comparatives è sostenuto da numerosi enti accademici e pubblici, tra cui lo Stato austriaco, l'Unione europea e varie università.

AV-Comparatives rimane salda nella sua missione di promuovere un mondo digitale più sicuro attraverso test rigorosi, analisi approfondite e una dedizione incrollabile all'eccellenza. Scegliendo AV-Comparatives per le loro esigenze di test di sicurezza, gli sviluppatori di software di sicurezza e i loro clienti possono ottenere preziose informazioni sull'efficacia delle loro soluzioni di sicurezza, garantendo la protezione delle loro risorse digitali e restando al passo con le minacce emergenti.

