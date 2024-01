AV-Comparatives nomina il Consumer Product of The Year nel Summary Report 2023

INNSBRUCK, Austria, 30 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives premia Kaspersky come Product of the Year 2023. Bitdefender viene premiato come Outstanding e Avast, AVG, Avira, ESET e G Data vincono i premi Top-Rated.

Link al report: https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2023/

"Questi premi validano la nostra convinzione secondo cui il testing rigoroso e indipendente, così come l'informazione sulle soluzioni per la cybersecurity, sono cruciali per consentire ai consumatori di prendere decisioni informate".

— Andreas Clementi, Founder e CEO, AV-Comparatives

Nel 2023, AV-Comparatives ha sottoposto a una rigorosa indagine 16 prodotti per la sicurezza dei consumatori per il sistema Windows. Tutti i programmi sono stati testati per le loro capacità di proteggere contro minacce reali provenienti da Internet, identificare migliaia di programmi malevoli recenti, difendere contro attacchi mirati avanzati e fornire tutta la protezione necessaria senza rallentare il PC o causare troppi falsi allarmi.

I prodotti testati nella Consumer Main-Test Series 2023 di AV-Comparatives sono Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, F-Secure, G Data, K7, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Norton, Panda, TotalAV, Total Defense e Trend Micro.

La maggior parte dei prodotti testati dei 16 rivenditori ha guadagnato la prestigiosa certificazione Approved Windows Security Products di AV-Comparatives per il 2023, sottolineando il loro impegno per l'eccellenza nelle soluzioni per la sicurezza.

Product of the Year

Il premio Product of the Year di AV-Comparatives viene conferito al programma che ottiene i punteggi più alti in tutte le categorie del test, simboleggiando quindi l'eccellenza nella qualità in ogni aspetto. Nella valutazione del 2023, questo onore è stato assegnato a Kaspersky.

Outstanding Product

Il premio Outstanding Product viene conferito a ogni altro prodotto che raggiunge gli stessi alti livelli del Product of the Year nella Main-Test Series. Si tratta di un attestato di eccellenza a tutto campo. Il premio Outstanding Product per il 2023 va a Bitdefender.

Top-Rated Products

I prodotti che hanno raggiunto punteggi alti in tutti i tipi di test vengono premiati con il premio Top-Rated Product. Questi riconoscimenti dimostrano che un programma ha rispettato degli standard alti in tutti i tipi di test. Per il 2023, il premio Top-Rated Product è andato ad Avast, AVG, Avira, ESET e G Data.

Premi Gold, Silver e Bronze per le singole categorie

Per ogni tipo di test, i premi Gold, Silver e Bronze ("Oro, Argento e Bronzo") vanno ai prodotti che hanno raggiunto i punteggi più alti. I premi per i singoli tipi di test sono stati assegnati come mostrato di seguito:

Real-World Protection Test: controlla il livello di sicurezza dalle minacce nate su Internet

• Gold: Avast, AVG• Silver: Bitdefender, Kaspersky• Bronze: G Data

Malware Protection Test: verifica le capacità di un programma di rilevare file malevoli

• Gold: Avast, AVG, McAfee• Silver: Avira, Kaspersky• Bronze: Bitdefender, G Data, TotalAV

Performance Test: verifica quanto un prodotto per la sicurezza vada a rallentare il PC

• Gold: K7• Silver: Avira• Bronze: ESET, Kaspersky

Advanced Threat Protection Test: test opzionale che valuta il livello di protezione da attacchi mirati

• Gold: Bitdefender• Silver: ESET, Kaspersky• Bronze: G Data

False-Positives Test – valuta se ogni programma sia propenso a causare falsi allarmi

• Gold: ESET• Silver: TotalAV• Bronze: Kaspersky

Come al solito, il Summary Report include una recensione della user-interface di tutti i prodotti testati. Ciò fornisce una descrizione di come sia usare ogni giorno, in vari scenari, ciascun programma. Tra gli argomenti trattati rientrano l'installazione, le notifiche di sicurezza, le opzioni per le scansioni, la quarantena, i log, il controllo per l'accesso e (dove applicabile) il firewall.

"La maggior parte dei prodotti per la sicurezza ha dimostrato di rispettare standard alti nei nostri test del 2023. Da laboratorio di testing indipendente, ci occupiamo di esaminare in modo rigoroso e certificare diversi prodotti software di antivirus, per assicurare che rispettino gli standard di sicurezza più alti. Il nostro processo dimostra l'impegno che mettiamo nel salvaguardare gli ambienti digitali tramite valutazioni complete e dettagliate", ha commentato Andreas Clementi, CEO e Founder di AV-Comparatives.

Come tutti i report pubblici dei test di AV-Comparatives, il 2023 Summary Report è disponibile gratuitamente: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2024/01/avc_sum_2023.pdf Informazioni AV-Comparatives è un'organizzazione indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia dei prodotti software per la sicurezza e delle soluzioni per la sicurezza mobile. Avvalendosi di uno dei sistemi di raccolta di campioni più grandi al mondo, ha creato un ambiente realistico per condurre test davvero accurati. AV-Comparatives offre risultati degli av-test accessibili gratuitamente a singoli individui, organizzazioni di stampa e istituti scientifici. La certificazione di AV-Comparatives costituisce un sigillo ufficiale internazionalmente riconosciuto di approvazione della performance dei software.

