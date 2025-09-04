Beko è partner di fiducia ufficiale dell'Ajax

AMSTERDAM, 27 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Beko, azienda leader in Europa nel settore degli elettrodomestici, ha annunciato una nuova partnership strategica con l'Ajax, diventando Official Confidence Partner del club. Basata su valori condivisi di affidabilità, elevate prestazioni e sostenibilità, la partnership sancisce una collaborazione a lungo termine tra due marchi rispettati a livello mondiale, uniti da un'idea potente: "la fiducia non è solo qualcosa che si prova, è qualcosa che si costruisce".In qualità di Official Confidence Partner, Beko sosterrà la missione dell'Ajax di sviluppare la prossima generazione di talenti calcistici, sia dentro che fuori dal campo, rafforzando al contempo il concetto di "A Beko state of mind" ("Una scelta di vita" in italiano) su cui si basa l'offerta di elettrodomestici affidabili, di qualità e con soluzioni avanzate che danno ai consumatori la certezza di aver fatto la scelta giusta. La partnership di Beko con Ajax riflette anche il crescente impegno dell'azienda nei confronti della regione di Amsterdam e dei Paesi Bassi, nonché delle comunità che condividono la sua visione di uno stile di vita sostenibile.

"In Beko, crediamo che la fiducia nasca da una qualità duratura, da un profondo impegno per la sostenibilità e da un design mirato che resista alla prova del tempo", ha dichiarato Akın Garzanlı, CMO di Beko. "Questi valori guidano sia la nostra tecnologia che le nostre partnership. L'Ajax condivide questo stesso spirito: bel gioco, identità fedele e visione audace. Molto più che un semplice club, l'Ajax si affida a giovani talenti, plasmando così la prossima generazione con convinzione e immaginazione. Insieme celebriamo l'eleganza con uno scopo, un'ambizione radicata nella tradizione e un'innovazione che rafforza il futuro. Questa partnership rende tangibili i nostri valori condivisi: entrare in contatto con milioni di persone attraverso storie che ispirano, suscitano responsabilità e durano nel tempo".

Cas Biesta, CCO dell'Ajax, ha aggiunto: "Siamo lieti che un brand internazionale come Beko si sia impegnato con l'Ajax per diversi anni. Beko è un marchio forte con una visione chiara sull'innovazione. Non vediamo l'ora di avviare questa partnership con Beko per avere un impatto positivo, nei Paesi Bassi e non solo".

Riconosciuto in tutta Europa e a livello mondiale, Beko è diventato sinonimo di innovazione, affidabilità e semplicità d'uso quotidiano. Grazie a prodotti progettati con cura, che privilegiano efficienza e sostenibilità, Beko consente alle famiglie di vivere con maggiore sicurezza, apportando al contempo una differenza tangibile nella vita delle persone.

La partnership triennale, lanciata ufficialmente il 26 agosto 2025 con una cerimonia di firma alla Johan Cruijff Arena, vedrà Beko e Ajax collaborare per creare contenuti stimolanti, attivazioni e iniziative per la comunità incentrate sulla creazione di fiducia, in casa come sul campo di calcio. Sarà inoltre attivata tramite i canali digitali di entrambi i marchi, con la presenza negli stadi e programmi di base.

Informazioni su Beko

Beko, l'azienda numero 1 in Europa nel settore degli elettrodomestici*, aiuta i clienti a fare scelte consapevoli grazie ai suoi elettrodomestici altamente affidabili, rigorosamente testati per una comprovata durata e in grado di resistere alla prova del tempo. L'essenza del marchio si fonda sul motto "Beko state of mind" (Una scelta di vita), che definisce la fiducia totale nelle scelte giuste da parte dei clienti. Beko si impegna a proteggere il pianeta progettando e producendo prodotti innovativi, affidabili, efficienti e sostenibili.

*Fonte: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances Passport edizione 2025, Major Appliances.

Informazioni sull'Ajax

La squadra di calcio AFC Ajax è stata fondata ad Amsterdam il 18 marzo 1900. L'obiettivo dell'Ajax è intrattenere e ispirare le persone di tutto il mondo con un calcio offensivo e creativo. Al 2025, l'Ajax è la squadra di calcio di maggior successo dei Paesi Bassi, con un appeal internazionale e una delle accademie giovanili più rinomate al mondo. La bacheca dei trofei dell'Ajax vanta, tra gli altri, 36 titoli nazionali, 20 Coppe KNVB, 1 Coppa dei Campioni II, 1 Coppa UEFA, 2 Coppe del Mondo e 4 Champions League.

