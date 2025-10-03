Beko porta il programma Second-Life "Reduce-Refurbish-Recycle" su scala industriale in tutta Europa

- Beko prolunga i cicli di vita dei prodotti, dimostrando che la circolarità garantisce sia convenienza che sostenibilità.

- Nel 2024, più di 114.000 elettrodomestici sono stati ricondizionati in tutto il mondo, prevenendo la produzione di rifiuti grazie a centri di ricondizionamento dedicati nel Regno Unito, in Italia e in Romania.

ISTANBUL, 3 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Beko, azienda leader nel settore degli elettrodomestici, ha annunciato oggi progressi significativi nella sua strategia di ricondizionamento, con l'ampliamento di Reduce–Refurbish–Recycle, il programma integrato di reso e ricondizionamento dell'azienda che trasforma gli elettrodomestici restituiti in prodotti rigenerati di alta qualità su scala industriale. Questa strategia non solo garantisce la funzionalità degli elettrodomestici, ma anche riduce gli sprechi e i costi, rendendogli elettrodomestici essenziali per la casaaccessibili a più famiglie, senza compromettere le prestazioni o la sicurezza e contribuendo in modo significativo all'economia circolare.

"Ricondizionare significa molto di più che riparare elettrodomestici, consente infatti di estendere i cicli di vita, ridurre gli sprechi e dare ai consumatori accesso a prodotti affidabili e convenienti", ha affermato Fatih Özkadı, Responsabile della Sostenibilità, della Qualità e dell'Assistenza Clienti. "Investendo in centri di ricondizionamento avanzati in tutta Europa, stiamo dimostrando che la circolarità favorisce sia la sostenibilità sia la creazione di valore per le famiglie. Per questo stiamo al contempo ampliando il nostro programma di localizzazione dell'accesso agli elettrodomestici Beko rigenerati attraverso punti vendita e la rete dei partner, garantendo la disponibilità di unità ricondizionate dove la domanda è più alta e mantenendo una qualità costante in ogni mercato."

L'assistenza clienti è centrale nelle operazioni di Beko. Il programma Reduce–Refurbish–Recycle ha inizio con il servizio clienti, che permette alla maggior parte dei problemi di essere risolti da remoto o durante la visita di un tecnico, riducendo i resi non necessari e prolungando così la durata del prodotto. Gli elettrodomestici che entrano nel processo di ricondizionamento vengono testati, riparati con parti originali, classificati e sottoposti a nuova verifica per garantire che funzionino in conformità ai principi di sicurezza e affidabilità. Il risultato è un ciclo chiuso che aggiunge valore per i clienti e per l'azienda.

I consumatori europei danno sempre più priorità alla sostenibilità. A loro la strategia di ricondizionamento di Beko si rivolge con elettrodomestici rigenerati di alta qualità, convenienti e che riducono gli sprechi. Il cuore della rete è nel centro di ricondizionamento Beko di Peterborough (Regno Unito), un sito di quasi 5.000 m2 che, dal 2019, opera senza produrre rifiuti destinati alla discarica. Il sito dispone di oltre 100.000 pezzi di ricambio, gestisce 55 tipi di imballaggio e sottopone a controlli qualità fino al 30% delle unità ricondizionate di diverse categorie di prodotti prima della rivendita.

Oltre al Regno Unito, la presenza di Beko nell'ambito del ricondizionamento è in crescita anche in Europa. In Italia, presso il centro di Carinaro, nel 2024 sono stati ricondizionati elettrodomestici di diverse categorie: lavatrici, cottura, refrigerazione, lavastoviglie e asciugatura. Il centro impiega 15 operatori e vende prodotti ricondizionati a prezzi inferiori del 10-30% rispetto al prezzo al dettaglio, rendendo le scelte sostenibili più accessibili. In Romania, Beko punta a rimettere in circolazione più di tre quarti (75%) dei prodotti idonei, a ulteriore dimostrazione che le operazioni circolari possono essere sistematiche, ripetibili e specifiche per il mercato.

Il quadro di comunicazione sulla sostenibilità di Beko allinea l'iniziativa agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, consentendo ai team locali di personalizzare i messaggi pur mantenendo una narrazione europea unitaria sulla circolarità.

Informazioni su Beko

Beko è un'azienda internazionale di elettrodomestici con una forte presenza globale, che opera attraverso filiali in più di 55 Paesi con una forza lavoro di oltre 50.000 dipendentil, e stabilimenti di produzione che coprono diverse regioni, tra cui Europa, Asia, Africa e Medio Oriente. Beko ha 22 marchi di proprietà o utilizzati con una licenza limitata (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko è diventata la più grande azienda di elettrodomestici in Europa per quota di mercato (in base ai volumi) e ha raggiunto un fatturato consolidato di 10,6 miliardi di euro nel 2024. I 29 centri dedicati alla Ricerca e Sviluppo e al Design che Beko ha in tutto il mondo, con cui collaborano oltre 2.300 ricercatori, detengono ad oggi più di 4.500 richieste di brevetto internazionali. L'azienda ha ottenuto il punteggio più alto nel S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) nel settore DHP Household Durables per il sesto anno consecutivo (in base ai risultati del 18 febbraio 2025) ed è stata inclusa negli indici di sostenibilità Dow Jones per l'ottavo anno consecutivo.** L'azienda si è posizionata al 17° posto nella classifica del 2025 di TIME Magazine e Statista delle aziende più sostenibili al mondo. La filosofia di Beko è "Respecting the World, Respected Worldwide".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2784282/Beko_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2784284/Beko_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2784285/Beko_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2765641/5535155/Beko_Logo_Corporate.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.