Beko sceglie Massimo Bottura come Global Brand Ambassador

MILANO, 7 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Massimo Bottura è il nuovo Global Brand Ambassador di Beko. La partnership, annunciata in occasione dell'evento "The Best Chef Awards" a Milano, celebra l'impegno di Beko verso l'innovazione, l'affidabilità e la sostenibilità. Valori condivisi con lo Chef italiano tre Stelle Michelin.

La collaborazione si fonda sul rapporto di lunga data e sulla fiducia tra lo Chef italiano e la casa madre di Beko e segna l'inizio di un viaggio condiviso, fatto di ispirazione e concretezza. In particolare, ad avvicinare i due partner è l'impegno comune nella creazione di valore duraturo, sia che si tratti di elettrodomestici costruiti per resistere nel tempo sia che si tratti di creazioni culinarie pensate per ispirare tutte le generazioni.

Lo chef stellato Michelin, visionario e pioniere della gastronomia sostenibile, porta in Beko la sua filosofia rivoluzionaria: trasformare ogni gesto quotidiano in un atto d'amore per il pianeta e per tutti. Insieme a Beko - la cui casa madre si è posizionata al 17° posto nella classifica del 2025 di TIME Magazine delle aziende più sostenibili al mondo - stringono un'alleanza che celebra l'innovazione responsabile e la passione autentica.

Un impegno tradotto in azione

Bottura e Beko condividono la stessa visione: eccellenza senza compromessi, innovazione che rispetta la tradizione e un impegno concreto per la sostenibilità. Tali valori hanno trovato un palcoscenico prestigioso in occasione di "The Best Chef Awards" (Milano, 2 ottobre), dove Beko è stato Official 'Sustainability' Partner.

L'evento, che ha riunito figure di spicco e talenti emergenti della scena culinaria mondiale, ha celebrato la cucina come forma d'arte e come ponte culturale tra le diverse tradizioni. In questo contesto, Beko ha sponsorizzato il "Terroir" Award, un riconoscimento dedicato allo chef che ha dimostrato eccellenza in ogni fase della propria attività. Ovvero a chi rappresenta un modello in grado di coniugare produzione e cucina, innovando attraverso nuove tecnologie o salvaguardando pratiche tradizionali, pur mettendo sempre la sostenibilità e le comunità locali al centro del proprio lavoro.

In questo spirito, quest'anno il "Terroir" Award è andato a Debora Fadul, DIACÁ, Città del Guatemala, Guatemala, che si è distinta per la sua notevole capacità di unire tradizione e innovazione, e per la promozione di una visione della gastronomia radicata nella responsabilità, nel rispetto e nella consapevolezza ambientale.

Il "Terroir" Award incarna la missione di creare un futuro migliore promuovendo l'educazione al rispetto ambientale e preservando ciò che di più prezioso abbiamo. Un impegno rafforzato ulteriormente attraverso l'uso di strumenti tecnologici all'avanguardia, come quelli offerti da Beko.

A suggellare questa sinergia, Massimo Bottura ha presentato il premio sul palco in qualità di Global Brand Ambassador di Beko, a testimonianza dell'impegno condiviso per un futuro in cui eccellenza gastronomica e sostenibilità procedano di pari passo.

Beko

Beko è uno dei marchi leader nel mercato europeo degli elettrodomestici e un marchio globale venduto in oltre 140 paesi, che ha fatto dell'innovazione la sua vocazione e della sostenibilità la sua missione. L'essenza del brand è rappresentata del suo payoff "Una Scelta di Vita" con cui ribadisce l'importanza di trasformare gli impegni ambientali in azioni concrete. Beko si propone infatti come partner fidato per ogni "scelta di vita" dei consumatori, anche quando si tratta di selezionare degli elettrodomestici, così che ogni gesto sia un contributo a un futuro più sostenibile. L'impegno di Beko è quello di offrire prodotti sempre innovativi, affidabili ed efficienti, quindi con un minore impatto ambientale.

