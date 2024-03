Beny alla fiera K.EY: soluzioni innovative di stoccaggio dell'energia industriale e commerciale

RIMINI, Italia, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- La fiera K.EY 2024, tenutasi dal 28 febbraio al 1º marzo presso la Fiera di Rimini in Italia, ha segnato una grande vetrina come uno degli eventi energetici più significativi d'Europa. Cogliendo questa opportunità, Beny ha presentato le sue ultime soluzioni energetiche ai partner globali, con particolare attenzione all'introduzione di soluzioni di stoccaggio dell'energia industriale e commerciale e soluzioni sicure per centrali solari di medie e grandi dimensioni.

Attualmente, la sfida principale che devono affrontare i sistemi di stoccaggio dell'energia industriale e commerciale è la sostenibilità economica, con elevati costi di investimento e periodi di ammortamento prolungati che ne ostacolano un'adozione diffusa. Nello specifico, i costi delle batterie e di integrazione del sistema oltre a quelli operativi costituiscono i componenti principali della struttura complessiva dei costi. Per affrontare questa sfida Beny ha sfruttato le sue solide capacità di ricerca e sviluppo, presentando una gamma di soluzioni innovative.

Per affrontare i problemi dei costi di integrazione, il sistema di stoccaggio dell'energia industriale e commerciale Beny adotta l'approccio "All-In-One", integrando batterie, BMS, PCS, protezione antincendio, aria condizionata, EMS e altro ancora, creando un sistema compatto ed efficiente. Al tempo stesso, l'elevata compatibilità sia dell'hardware che del software, insieme allo scambio regolare di dati tra i vari componenti, garantisce il funzionamento collaborativo del sistema di stoccaggio dell'energia in ogni fase.

Inoltre, Beny dà priorità ai costi operativi, incorporandoli nelle considerazioni sulla progettazione del prodotto. La costruzione della cabina prefabbricata del sistema consente un'implementazione flessibile e conveniente, eliminando la necessità di cablaggio interno e debug. Il sistema di protezione antincendio integrato "prevenzione - controllo antincendio - rilascio pressione" e il controllo intelligente della temperatura (raffreddamento ad aria o liquido) garantiscono un funzionamento efficiente. Insieme a un sistema di gestione dell'energia che monitora lo stato operativo del sistema, ciò riduce significativamente i costi operativi e migliora l'esperienza d'uso.

Sullo sfondo del vigoroso sviluppo delle nuove energie, il sistema si integra perfettamente con le centrali fotovoltaiche, consentendo uno stoccaggio sostenibile dell'energia e un utilizzo efficiente. Per garantire il funzionamento sicuro e stabile delle centrali elettriche fotovoltaiche, Beny fornisce ai clienti soluzioni di sicurezza energetica – scatole combinate, interruttori automatici CC, protettori da sovratensione, Interruttori isolatori CC e altro ancora – che offrono una protezione affidabile per una fornitura di energia sostenibile e stabile.https://www.beny.com/combiner-box/

Attraverso la mostra K.EY 2024, le soluzioni innovative di Beny sottolineano la sua posizione di leader nel settore dello stoccaggio dell'energia industriale e commerciale, forniscono un solido supporto nel superare le sfide economiche e stabiliscono la direzione per l'innovazione. Beny continuerà a impegnarsi a mantenere un'elevata sensibilità alle dinamiche del mercato, a seguire da vicino le tendenze di sviluppo del mercato e a fornire ai clienti soluzioni all'avanguardia e su misura.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/beny-alla-fiera-key-soluzioni-innovative-di-stoccaggio-dellenergia-industriale-e-commerciale-302076410.html