Biglietti FlixBus e FlixTrain ora disponibili su Omio

BERLINO, 27 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Sono oltre 43 milioni le prenotazioni di treni, autobus, traghetti e aerei venduti sulla piattaforma del Gruppo Omio in tutto il mondo. Ora Omio amplia la sua offerta con l'aggiunta dei biglietti FlixBus e FlixTrain del fornitore di servizi di trasporto Flix. Omio espande così la sua piattaforma di prenotazione di viaggi multimodali attraverso l'aggiunta della più ampia rete di autobus a lunga percorrenza d'Europa, nonché di una rete ferroviaria in costante espansione.

Insieme ai treni, al momento gli autobus sono il mezzo di trasporto che registra i più alti volumi di prenotazione sulla piattaforma Omio. Attualmente i viaggi in autobus rappresentano il 25% delle prenotazioni effettuate a livello mondiale con Omio, dato che si attesta al 7% per la Germania. La percentuale è destinata a crescere ulteriormente grazie all'integrazione di Flix sulla piattaforma Omio. Gli autobus a lunga percorrenza sono infatti una soluzione di viaggio sempre più diffusa, sia in Germania che a livello globale: soltanto l'anno scorso, 81 milioni di persone si sono affidate ai servizi Flix in tutto il mondo. Gli esperti prevedono un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 4,4% per il settore degli autobus a lunga percorrenza, destinato a crescere fino a 6,2 miliardi di euro entro il 2027 (fonte: Research and Markets). Gli aspetti maggiormente apprezzati di questa modalità di viaggio sono il suo carattere esplorativo e la flessibilità. I dati Omio evidenziano un aumento delle prenotazioni dei collegamenti in autobus nei mesi estivi, con alti volumi registrati, ad esempio, per le tratte Parigi-Londra e Barcellona-Parigi.

"L'obiettivo di Omio è offrire accesso a esperienze di viaggio sostenibili, economicamente accessibili, comode e multimodali a più persone possibile a livello globale. La nostra partnership con Flix rappresenta un importante traguardo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Non stiamo soltanto unendo le nostre forze con uno dei maggiori fornitori di servizi di trasporto autobus e ferroviario a livello europeo, ma stiamo anche portando avanti un impegno condiviso volto a creare un ecosistema di viaggio attraente e innovativo che vada a beneficio dei viaggiatori. La cooperazione tra Omio e Flix è un esempio dei vantaggi della concorrenza leale e dell'apertura dei mercati, oltre che un segno tangibile del nostro impegno a favore di condizioni di parità nel settore volte a tutelare gli interessi dei viaggiatori e a promuovere l'innovazione", sottolinea Veronica Diquattro, Presidente Consumer & Supply Business Europe di Omio.

L'integrazione dei biglietti Flix sulla piattaforma Omio rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita. Soltanto questo mese l'integrazione dell'API Omio con Iryo (Connecta) e Uber X in Spagna e nel Regno Unito ha segnato l'avvio di due nuove partnership B2B. Queste collaborazioni sono parte del nostro continuo impegno a espandere la nostra offerta di servizi e fornire ai nostri clienti una sempre più ampia gamma di soluzioni di viaggio.

Informazioni sul Gruppo Omio: Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione con Rome2Rio, Omio è la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale. Omio B2B Partnership offre soluzioni su misura ad agenzie di viaggio online (OTA) e fornitori di servizi di trasporto. Omio aiuta i propri clienti a esplorare l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, aereo e traghetto, collaborando con oltre 1.000 fornitori di servizi di trasporto e offrendo la possibilità di prenotare in 21 lingue e pagare in 26 valute estere. Il Gruppo Omio vanta un team di oltre 300 persone provenienti da più di 50 Paesi, con uffici a Berlino, Praga, Melbourne e Londra, e aiuta i propri clienti a vivere viaggi capaci di ispirare.

Informazioni su Flix : Flix punta a rivoluzionare il settore dei trasporti pubblici attraverso una rete di treni e autobus a lunga percorrenza presente in oltre 40 Paesi e quattro continenti. L'offerta Flix si contraddistingue per l'accessibilità dei prezzi e la sostenibilità. Grazie al suo modello di business asset-light e alla sua innovativa piattaforma, dopo il lancio nel 2013 Flix si è rapidamente affermata come azienda leader nel settore dei viaggi in autobus a lunga percorrenza in Europa, Nord America e Turchia, e continua a espandersi a notevole velocità anche in Sud America e India con i suoi brand FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound.

