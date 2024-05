Binance Labs con un investimento supporta la missione di Movement Labs di portare "Move Everywhere"

SAN FRANCISCO, 1 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, un team di sviluppo nel campo della blockchain con sede a San Francisco, oggi ha annunciato un investimento da parte di Binance Labs. Questo finanziamento giunge sulla scia del riuscito round di finanziamento di serie A da 38 milioni di dollari di Movement Labs, mentre continua con successo la missione dell'azienda di portare "Move Everywhere" (Move dappertutto).

Fondata nel 2022, Movement sta costruendo un ecosistema di blockchain basate su Modular Move, a partire da M2, la prima Move Virtual Machine L2 per Ethereum. Movement utilizzerà il finanziamento per espandere la propria suite di strumenti, framework e protocolli open source per agevolare l'adozione del linguaggio di programmazione Move in ecosistemi blockchain più vasti. Con Movement, gli sviluppatori possono lanciare rollup di Move VM sicuri, performanti e a rendimento elevato con la stessa facilità che caratterizza i contratti intelligenti.

Nell'ambito della sua strategia di espansione globale, Movement Labs pone una forte enfasi sulla regione dell'Asia-Pacifico (APAC), riconoscendo l'enorme potenziale e talento all'interno della comunità di sviluppo di Move. L'azienda è impegnata a sostenere e supportare gli sviluppatori di Move in Asia, fornendo loro le risorse, la formazione e le opportunità necessarie per mettere in evidenza l'eccezionale lavoro svolto e contribuire alla crescita dell'ecosistema di Move.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nuovo investitore Binance Labs", ha affermato Rushi Manche, co-fondatore di Movement Labs. "Il supporto e la competenza di Binance Labs saranno preziosi mentre proseguiamo nell'attuazione della strategia 'Move dappertutto', a partire dal focus sul dinamico e innovativo mercato dell'APAC. Coinvolgendo gli eccellenti sviluppatori di Move nella regione e collaborando con loro puntiamo a velocizzare l'adozione di Move e a sbloccare nuove possibilità per l'intero ecosistema".

Per ulteriori informazioni su Movement Labs e una guida per partecipare alla sua devnet visita il sito: movementlabs.xyz e segui l'azienda su X @movementlabsxyz e su Discord. Connettiti con noi su movementlabs.xyz per discutere di opportunità commerciali globali.

Informazioni su Movement Labs:I co-fondatori, Rushi Manche e Cooper Scanlon, i primi costruttori dell'ecosistema Move, hanno fondato Movement Labs nel 2022 come prima rete blockchain integrata, alimentando il Layer 2 più veloce e sicuro su Ethereum. Progettato per abbinare la sicurezza dei contratti intelligenti e la parallelizzazione con la liquidità EVM e le basi di utenti, Movement sta portando MoveVM su Ethereum attraverso il suo L2 principale e rollup collegati con Move Stack.

Informazioni su Binance LabsBinance Labs è il braccio venture capital e acceleratore di Binance, cresciuto fino a valere ora oltre 10 miliardi di dollari. Il suo portafoglio comprende 250 progetti di oltre 25 paesi in sei continenti e vanta un tasso di ritorno sugli investimenti di oltre 14 volte. Cinquanta delle aziende nel portafoglio di Binance Labs hanno preso parte ai nostri programmi di incubazione. Per ulteriori informazioni segui Binance Labs su X.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2402328/Binance_animation.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2397018/movement_logo_full_color_rgb_2000px_72ppi_Logo.jpg

