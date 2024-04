BingX cavalca l'onda rialzista del mercato con espansione globale e performance record.

VILNIUS, Lituania, 2 aprile 2024 /PRNewswire/ -- BingX, una dei principali exchange di criptovalute, segnala significativi successi e avanzamenti strategici, spinti da una traiettoria di mercato favorevole nel primo trimestre del 2024. La società ha delineato una serie di risultati significativi che segnalano la sua robusta crescita, penetrazione nel mercato e miglioramento delle performance operative.

Principali highlights Finanziari e Operativi:

Iniziative Strategiche ed Espansione Globale:

"Questi notevoli successi sottolineano la forte posizione di BingX e le prospettive positive nel rapidamente cambiante panorama delle criptovalute. Mentre manteniamo il nostro focus sull'espansione globale e sul capitalizzare sulle dinamiche di mercato rialziste, BingX è dedicato a offrire esperienze di trading e opportunità senza pari alla nostra community globale", ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX.

Riguardo a BingXFondata nel 2018, BingX è uno dei principali scambi di criptovalute, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, trading copiato e gestione del patrimonio - tutti progettati per le esigenze in evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX si impegna a fornire una piattaforma affidabile che permetta agli utenti di utilizzare strumenti e funzionalità innovative per migliorare la propria capacità di trading. Nel 2024, BingX è diventato con orgoglio il principale partner del Chelsea FC, segnando un emozionante debutto nel mondo dello sport.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://bingx.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2377293/BingX.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bingx-cavalca-londa-rialzista-del-mercato-con-espansione-globale-e-performance-record-302105785.html