BingX eleva l'esclusività VIP con vantaggi a commissioni zero, servizi di concierge e benefit premium

CITTÀ DI PANAMA, 24 settembre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e società Web3 AI, ha annunciato oggi un aggiornamento completo del suo programma VIP, introducendo una serie di nuovi vantaggi e servizi pensati per migliorare l'esperienza degli utenti più importanti. Questo upgrade conferma l'impegno di BingX nel fornire servizi di trading premium, con un'attenzione particolare ad accessibilità, performance e affidabilità.

Con la nuova iniziativa, i membri VIP di BingX avranno accesso a benefici esclusivi, tra cui: tassi di cambio fiat scontati, zero commissioni sugli ordini a prezzo garantito, assenza di slippage sugli ordini condizionati, assicurazione sulle liquidazioni, un nuovo prodotto di gestione patrimoniale a 7 giorni con rendimento del 13% di APR riservato ai nuovi utenti, oltre a quote privilegiate per la partecipazione agli eventi Launchpool. Vantaggi concreti che offrono ai trader maggiore flessibilità, costi ridotti e nuove opportunità all'interno dell'ecosistema BingX.

Per arricchire ulteriormente l'esperienza VIP, BingX ha creato un team dedicato di account manager con un servizio in stile concierge e un'identità VIP esclusiva. Ogni cliente VIP viene affiancato da un manager personale che fornisce supporto individuale in tutte le fasi chiave, dall'apertura del conto ai depositi fino alle attività di trading. Un'assistenza diretta che garantisce un'esperienza efficiente, sicura e perfettamente calibrata sulle esigenze dei trader più avanzati, che ricercano precisione e affidabilità.

«Il lancio di questo programma VIP rinnovato è pensato per rafforzare la fiducia, consolidare le relazioni e premiare la fedeltà all'interno della nostra community» ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, «Combinando vantaggi finanziari esclusivi e gestione personalizzata, offriamo un'esperienza realmente user-first, in cui i clienti VIP non solo si sentono supportati, ma anche pienamente valorizzati.»

Guardando al futuro, BingX continuerà a perfezionare ed espandere i servizi VIP, mettendo sempre al centro gli utenti più fedeli. Coniugando vantaggi di trading leader di settore e assistenza personalizzata, BingX ribadisce il suo impegno nel costruire un ambiente di trading basato su trasparenza, affidabilità e partnership di lungo periodo.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale: https://bingx.com/

