Bitget introduce un nuovo processo di listing più trasparente

VICTORIA, Seychelles, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 leader nel mondo, ha aperto un nuovo portale per le domande di listing sulla sua piattaforma, offrendo una due diligence ed un processo di revisione migliorato per i listing dei token. L'aggiornamento ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza del processo di onboarding degli asset, in modo che i team dei progetti crypto possano comprendere meglio le procedure adottate.

Con questa nuova procedura, i team dei progetti potranno inviare le informazioni sul proprio asset tramite il portale dedicato. Per garantire la compliance agli standard di sicurezza legali, normativi e tecnici pertinenti, la piattaforma esaminerà tutte le informazioni inviate. Dopo la revisione, Bitget collaborerà con i team per stabilire un programma di listing che comprenda il supporto della community, il piano per la sua promozione e le specifiche del processo di listing, al fine di garantire che il lancio su Bitget sia un successo.

È importante sottolineare che Bitget non applica nessuna commissione relativa al processo della domanda di listing, quali commissioni generali, commissioni di brokeraggio, commissioni di domanda o commissioni di valutazione. I token forniti dai team del progetto verranno completamente allocati agli utenti di Bitget in base al piano di marketing e promozionale stabilito.

Per mantenere degli standard elevati, Bitget continuerà a monitorare le prestazioni del progetto anche dopo il listing. Collaborando con specialisti e professionisti esterni, Bitget conduce valutazioni periodiche basate su vari fattori quantitativi e qualitativi. I token sottoperformanti possono ricevere l'etichetta "TS" (Trattamento Speciale) o essere persino delistati, garantendo che tutti gli asset listati continuino a soddisfare gli standard di Bitget e a fornire valore agli utenti.

Il team di listing di Bitget segue dei rigorosi standard etici per garantire l'affidabilità e la stabilità del processo di listing. Se vengono riscontrate operazioni o comportamenti in contrasto con questi valori, come condotta impropria o potenziali conflitti di interesse, invitiamo a segnalarli quanto prima all'indirizzo listing@bitget.com.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 45 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'obiettivo dell'exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di Copy Trading, i bot di intelligenza artificiale e altre soluzioni di trading.

