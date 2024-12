Bitget si prepara a conformarsi al regolamento MiCA con un nuovo Hub Europeo

VICTORIA, Seychelles, 12 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute, sta valutando la possibilità di stabilire un hub europeo in Lituania. Ciò rientra nel quadro di espansione strategica nell'Unione Europea. Si tratta di una mossa che si allinea al quadro normativo dell'UE relativo ai mercati degli asset crypto (Markets in Crypto-Assets o, più in breve, MiCA), il cui obiettivo è quello di fornire un ambiente normativo unificato per gli asset crypto in tutto il territorio.

L'azienda, che si sta attivamente preparando a conformarsi al quadro normativo MiCA, prevede di stabilire un ufficio e di assumere personale addetto alla compliance ed alle operazioni in Lituania.

"Apprezziamo sinceramente la leadership e la visione delle autorità di regolamentazione dell'UE volto a favorire un ambiente sicuro e dinamico per l'innovazione digitale. Il nostro obiettivo per l'Europa va oltre l'espansione commerciale. Desideriamo contribuire al crescente ecosistema di startup crypto in un continente che è all'avanguardia in termini di rivoluzione crypto", ha dichiarato Hon Ng, Chief Legal Officer di Bitget. "Stabilendo un hub europeo, intendiamo dimostrare il nostro forte impegno nel rispettare i più alti standard di sicurezza e di conformità", ha aggiunto.

Bitget si adopera costantemente per rispettare la compliance normativa a livello mondiale nelle giurisdizioni crypto-friendly, con licenze per operare in mercati importanti come l'Italia, la Polonia e l'Australia. Di recente l'exchange è rientrato nel mercato britannico, offrendo servizi crypto pienamente aderenti alla compliance. Inoltre, è all'opera per ottenere l'approvazione normativa in più di 15 giurisdizioni a livello mondiale.

L'azienda prevede, inoltre, di collaborare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione europee per garantire che i suoi prodotti soddisfino tutti i requisiti normativi, dando priorità alla protezione degli asset e dei dati degli utenti.

A proposito di BitgetFondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 45 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.

