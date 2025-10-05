circle x black
BOE O•SPACE brilla alla mostra cinese ICH di Milano, sfruttando la tecnologia per mettere in mostra l'estetica orientale

05 ottobre 2025 | 21.45
MILANO, 5 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il 3 ottobre si è aperta a Palazzo Serbelloni a Milano, Italia, la mostra 2025 Reviving Craft – China's Intangible Cultural Heritage and Contemporary Design and BOE O • SPACE. Si tratta di un'altra mostra internazionale che coniuga tecnologia e cultura, lanciata congiuntamente da BOE e Sun Media Group, successivamente alla loro collaborazione a Parigi nel 2024. La mostra di Milano riveste un significato particolare, perché quest'anno ricorre il 55° anniversario dell'instaurazione dei legami diplomatici tra Cina e Italia e il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione Europea.

La mostra è organizzata congiuntamente da Sun Media Group e dalla Fondazione Italy China Council. In qualità di principale partner tecnologico per i dispositivi di visualizzazione, BOE fornisce alla fiera una vasta gamma di tecnologie e prodotti all'avanguardia –come display trasparenti, INFIHUB, display UHD Exhi e Smart Calligraphy Desk – che non solo contribuiscono a offrire un'esperienza incredibilmente coinvolgente e interattiva di tecnologia e cultura, ma mostrano anche ai visitatori internazionali cosa si nasconde dietro il patrimonio culturale immateriale cinese e le opere d'arte contemporanea. Uno degli eventi più importanti è il BOE Day, in cui l'approfondito scambio di idee apre la strada a una cooperazione duratura tra Cina e Italia, nel contesto della fusione tra tecnologia e cultura. La mostra rappresenta un'importante iniziativa di BOE per espandere la sua presenza globale e segna un passo fondamentale nel rafforzamento del marchio e dell'impatto a livello internazionale. Inoltre, la mostra rappresenta un vivido esempio degli scambi culturali tra Cina e Italia. Arricchita da un tocco high-tech, immerge il mondo nel fascino unico dell'estetica orientale.

"BOE si impegna a promuovere uno sviluppo professionale e internazionale basato sul mercato. Crediamo che la tecnologia sia la chiave per aprire le porte al futuro, con la missione di far conoscere ogni civiltà. Attraverso la collaborazione al progetto 'Reviving Craft', puntiamo a presentare al mondo una nuova BOE impegnata nella tecnologia, nella cultura e nella sostenibilità", spiega Si Da, vicepresidente e direttore brand BOE, durante la cerimonia di apertura.

Negli ultimi anni, la cultura e le aziende cinesi hanno accelerato il passo per "globalizzarsi". In questo percorso BOE ha ottenuto un successo straordinario. Come vetrina del suo know-how in materia di display, O•SPACE ha esordito a livello internazionale alla mostra Reviving Craft – China's Intangible Cultural Heritage and Contemporary Design del 2024 al Louvre di Parigi. Inoltre ha stretto partnership con prestigiose istituzioni culturali e artistiche come il Palace Museum, Dunhuang Art e OUTPUT per organizzare mostre congiunte in patria e all'estero. Portando la mostra "Reviving Craft" e O•SPACE a Milano, BOE ha raggiunto un altro traguardo nella sua attività di branding internazionale. Sfrutta tecnologie innovative per abbattere le barriere geografiche e culturali e promuovere un ecosistema di cooperazione sostenibile, traducendo il suo concetto di sviluppo sostenibile "Open Next Earth" in pratiche tangibili a livello globale.

Dal 2021, BOE ha attuato 15 campagne di marketing del marchio O • SPACE in ambito nazionale e all'estero, raggiungendo direttamente un totale di oltre 5 milioni di consumatori.

