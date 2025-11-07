Cango Inc. pubblica una lettera per gli azionisti

HONG KONG, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ha pubblicato oggi una lettera agli azionisti in occasione del traguardo di un anno della sua coraggiosa trasformazione in una solida attività di mining di Bitcoin. Il CEO Paul Yu ha riflettuto su questo traguardo, sottolineando l'obiettivo di Cango di fornire servizi HPC con garanzia energetica. Il viaggio è iniziato a novembre 2024 con il mining di Bitcoin come punto di ingresso pratico per garantire l'accesso all'energia, sviluppare competenze operative e creare siti flessibili per obiettivi a lungo termine.

In soli otto mesi, Cango è passata a una piattaforma globale da 50 EH/s acquisendo 32 EH/s di macchine per il mining on-rack, a novembre 2024, seguite da 18 EH/s a giugno 2025. A maggio 2025 la società ha ceduto le sue attività con sede in Cina, reindirizzando le risorse verso le sue attività di mining. Per guidare questa ambiziosa transizione è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo team dirigenziale con competenze in asset digitali, finanza ed energia.

L'impatto finanziario è stato rapido. Nel secondo trimestre del 2025, Cango ha registrato un fatturato di 139,8 milioni di dollari, un EBITDA rettificato di 99,1 milioni di dollari e disponibilità liquide equivalenti di 117,8 milioni di dollari, grazie a un modello asset-light incentrato sull'efficienza operativa. Cango ha creato un nuovo core business altamente competitivo e una presenza globale su larga scala negli Stati Uniti, in Oman, in Etiopia e in Paraguay.

Lo slancio di quest'anno è proseguito con traguardi importanti. Nell'agosto 2025, Cango ha acquisito un impianto da 50 MW in Georgia per 19,5 milioni di dollari, rafforzando il controllo operativo e garantendo migliori condizioni energetiche. L'efficienza dell'hashrate ha superato il 90% e, grazie a una strategia HODL disciplinata, al 31 ottobre 2025 il patrimonio di Bitcoin è cresciuto fino a oltre 6.400 BTC. Per migliorare la struttura del capitale, il 17 novembre 2025 Cango passerà alla quotazione diretta alla Borsa di New York.

Guardando al futuro, Paul ha comunicato che la fondazione per il mining di Bitcoin di Cango alimenterà un'espansione a doppio binario nei settori dell'energia e dell'HPC. L'azienda pianifica progetti pilota disciplinati e graduali, un ingresso mirato nel mercato dell'HPC basato sull'intelligenza artificiale e lo sviluppo di infrastrutture energetiche a duplice scopo, ottimizzando al contempo le operazioni di mining attraverso tempi di attività più rapidi, costi energetici più bassi e un aggiornamento di 6 EH/s di capacità.

"Siamo alle soglie di una nuova frontiera tecnologica, in cui la convergenza tra energia e HPC alimenterà la prossima era dell'informatica ", ha dichiarato Paul. "Grazie alle solide fondamenta che abbiamo costruito, a un team di livello mondiale e a una strategia chiara e disciplinata, siamo fiduciosi nella nostra capacità non solo di affrontare questo futuro, ma anche di contribuire a plasmarlo, creando un valore duraturo per i nostri partner e azionisti.

Visualizza il contenuto originale: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/Cango%20Shareholder%20Letter%20202511.pdf

Contatto per le relazioni con gli investitoriJuliet YE, Responsabile delle comunicazioniCango Inc.Email: ir@cangoonline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.