ChainUp festeggia il 6° anniversario, tracciando le innovazioni della blockchain al di là degli asset digitali.

SINGAPORE, 29 settembre 2023 /PRNewswire/ -- ChainUp, pioniere e leader globale nel settore della blockchain con sede a Singapore, ha festeggiato il suo sesto anniversario con oltre 500 partner commerciali al Ce La Vi di Singapore. Durante la celebrazione, il fondatore e CEO di ChainUp, Sailor Zhong, ha riflettuto sul suo percorso: "Sei anni nel settore della blockchain dimostrano la nostra resilienza, l'innovazione e l'approccio orientato al futuro. Guardando al futuro, ci impegniamo a creare un ambiente di asset digitali affidabile, trasparente e ineguagliabile. ChainUp intende promuovere le soluzioni blockchain al di là delle applicazioni degli asset digitali, colmare il divario tra i mercati degli asset digitali e la finanza tradizionale (TradFi) per aumentare l'efficacia e l'efficienza del mercato."

Il rinascimento dei DEXcome finanza decentralizzata (DeFi) emerge e si concentra sulla restituzione del controllo agli utenti, uno dei settori impattati dalla DeFi è quello degli exchange in cui vengono scambiate le criptovalute. I dati di CoinMarketCap rivelano che i volumi di scambio sulle borse decentralizzate (DEX) hanno raggiunto 1,2 trilioni di dollari nel 2022, con una crescita del 340% su base annua. Tuttavia, fattori come la scarsa esperienza degli utenti hanno ostacolato il tasso di adozione dei DEX. Riconoscendo questa tendenza, ChainUp ha aggiornato la sua soluzione DEX white-labeled, incorporando funzionalità avanzate, rafforzando la sicurezza, migliorando la liquidità e puntando a fornire un'esperienza di trading decentralizzato che sia alla pari delle borse centralizzate (CEX) comunemente utilizzate.

Un ponte tra la TradFi e il mercato degli asset digitali.Il settore finanziario tradizionale sta progredendo con molta cautela sugli asset digitali. Se un numero sempre maggiore di istituti si affida alla tokenizzazione delle RWA, si sblocca una liquidità senza precedenti in un ambiente di trading senza confini. In questa evoluzione, le soluzioni RWA di ChainUp emergono come pioniere del settore, offrendo solidi protocolli di tokenizzazione, una perfetta integrazione e una maggiore sicurezza, colmando il divario tra TradFi e il futuro digitale con una precisione senza pari.

Minimizzare il rischio e massimizzare la sicurezza.L'MPC Wallet di ChainUp rivoluziona la sicurezza delle criptovalute integrando la tecnologia MPC con un isolamento hardware avanzato, garantendo la massima sicurezza e crittografia dei dati. Il portafoglio offre meccanismi di aggiornamento dinamico delle chiavi, compatibilità chain-agnostic ed elimina le vulnerabilità single-point. Grazie all'efficiente gestione di più indirizzi e all'assistenza di esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gli utenti possono contare su un controllo completo delle risorse, sulla scalabilità e sull'efficienza dei costi, il tutto sotto un unico tetto.

Compliance: il principio guidaOrientarsi nelle normative globali del settore blockchain può essere complesso. Trustformer, la filiale KYT di ChainUp, offre la massima garanzia di tranquillità alle imprese che affrontano le sfide legate alla compliance. Le soluzioni avanzate di ChainUp in materia di antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) dimostrano il loro impegno per un ambiente blockchain più sicuro.

Per informazioni dettagliate sulle soluzioni innovative di ChainUp, visitare il sito web: https://www.chainup.com?channel=pr&type=article

Informazioni su ChainUpCon sede a Singapore, ChainUp è un fornitore di soluzioni tecnologiche blockchain end-to-end leader a livello mondiale che si occupa di sviluppo di infrastrutture e supporto all'ecosistema. Costruita con la missione di potenziare le imprese attraverso la tecnologia blockchain, le soluzioni innovative e conformi a tutti i livelli di ChainUp includono lo scambio di asset digitali, KYT, trading NFT, wallet, liquidità, infrastruttura Web3.0, custodia di asset digitali, offerta di token di sicurezza e altro ancora. Fondata nel 2017, ChainUp ha uffici in tutto il mondo e serve più di 1.000 clienti in 30 Paesi, raggiungendo oltre 60 milioni di utenti finali.

