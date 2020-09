LifeScan nomina Ty Lee Direttore Marketing

L'ex dirigente di J&J ritorna ai dispositivi per il diabete per motivare un'innovazione centrata sui pazienti, crescita ed espansione a livello aziendale

MALVERN, Pennsylvania, 20 maggio 2019 /PRNewswire/ -- LifeScan ha annunciato oggi di aver nominato Ty Lee, già dirigente nell'ambito di dispositivi medici di consumo, Direttore Marketing con effetto immediato. Lee ritorna a LifeScan, leader mondiale nel monitoraggio della glicemia nel sangue e creatrice dell'iconico marchio OneTouch®, da più di 20 anni leader nello sviluppo di soluzioni per la gestione del diabete e nella creazione di imprese di successo nell'ambito sanitario e delle scienze biologiche.

Più recentemente, Lee è stato il Vice Presidente Globale dello sviluppo clientela presso Johnson & Johnson Vision, Surgical Vision, Inc. e precedentemente Vision Care, Inc., ha trascorso la maggior parte della sua carriera con Johnson & Johnson Diabetes Care (JJDCC), più recentemente come Vice Presidente delle Americhe, dove anno dopo anno è stato artefice del successo dell'intero portafoglio di prodotti per il diabete. LifeScan è stata parte di JJDCC fino a quando è passata ad essere un'azienda indipendente ad ottobre 2018.

"La dedizione di Ty per un'assistenza centrata sul paziente non ha paragoni," ha affermato Val Asbury, Presidente e Amministratore Delegato di LifeScan. "La sua passione, l'aspirazione all'eccellenza e il dimostrato successo, specialmente qui a LifeScan, lo rendono la persona ideale per guidare il nostro gruppo marketing a livello mondiale mentre allo stesso tempo apportiamo innovazioni per i pazienti, espandiamo la nostra impresa e miglioriamo i nostri prodotti e servizi esistenti. Siamo estasiati che sia ritornato a LifeScan come elemento cruciale del nostro entusiasmante futuro."

Come Direttore Marketing, Lee guiderà un gruppo marketing end-to-end a livello globale che si impegnerà a tradurre le esigenze dei clienti in un pipeline per i prodotti centrati sui pazienti e a lanciare con successo nuovi prodotti e servizi per il diabete e le malattie croniche. "So cosa LifeScan e il marchio OneTouch® significano per milioni di persone affette da diabete e per coloro che li assistono," ha affermato Lee. "Sono entusiasta di essere parte di questo nuovo fantastico capitolo e di aiutare ad apportare nuove soluzioni ad ancora più persone nel mondo."

Informazioni su LifeScan Con la visione di creare un mondo senza limiti per le persone affette da diabete, LifeScan è un'azienda leader mondiale nel monitoraggio della glicemia nel sangue. Più di 20 milioni di persone nel mondo si affidano ai prodotti del marchio OneTouch per agevolare la gestione del diabete. Da oltre 35 anni, LifeScan è fortemente impegnata a migliorare la qualità della vita delle persone affette da diabete per mezzo dello sviluppo di prodotti che si caratterizzano per semplicità, precisione e fiducia. Per maggiori informazioni, visitare www.LifeScan.com and www.OneTouch.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/887967/Lifescan___Ty_Lee.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpg