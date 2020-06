2019 Benchmarking competitivo delle principali società farmaceutiche dell'area oncologia: tendenze di commercializzazione che stanno modellando i mercati dei tumori solidi e liquidi negli Stati Uniti

I reports oncologici di PharmaForce International (1) del 2019 analizzano le spese chiave e gli approcci organizzativi delle principali società specializzate in vendita e marketing dei prodotti oncologici in tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono solo una delle cinque regioni del mondo esaminate da PharmaForce International nel mercato Oncologico (globale).

READING, Pennsylvania, 23 Maggio 2019 / PRNewswire / - Il nuovissimo U.S. Oncology benchmarking report è adesso disponibile per l'acquisto. Il report delinea 34 società farmaceutiche e biotech, fornendo un'analisi dettagliata delle principali franchise oncologiche. Questo studio, del tutto originale, include approfondimenti chiave relativi all'evoluzione dei processi di commercializzazione che stanno influenzando il mercato statunitense dei prodotti per la cura dei tumori liquidi e solidi.

Le tendenze del mercato osservate includono:

Oltre agli Stati Uniti le regioni disponibili entro il prossimo mese includono anche l'India e quell'area che definiamo "EU5": Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Inoltre, si prevede che gli studi di benchmarking oncologico per Giappone ed America Latina (Argentina, Brasile, Colombia e Messico) saranno disponibili entro il prossimo trimestre di quest'anno.

Ogni sezione aziendale del report identificherà sviluppi strategici insieme ad informazioni aggiornate relative a:

Per ulteriori informazioni contattare Joyce Wedemeyer all'indirizzo Joyce.Wedemeyer@strategicreports.com o telefonicamente al +001 610-370-2906.

(1) PharmaForce International (PFI) è una società di competitive intelligence con oltre due decenni di esperienza nel settore farmaceutico e biotecnologico. PFI è diventata leader di mercato nel benchmarking delle operazioni commerciali e di intelligence. La nostra azienda impiega a livello globale esperti di mercato altamente qualificati per portare a termine ricerche commissionate dai clienti sui più importanti mercati farmaceutici di tutto il mondo.

