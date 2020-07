Croma-Pharma GmbH apre la filiale italiana

Croma aumenta la sua presenza sul mercato italiano con l'acquisizione di Orlicom

™ e le sue future linee per una medicina estetica minimante invasiva. Croma ha confermato come Country Manager Oreste Monetti, già amministratore unico e fondatore della società Orlicom, ed è lieta di supportare la sua nuova filiale per poter aumentare la presenza di Croma e awareness anche presso la classe medica italiana. "Croma si prefigge di fornire ai propri clienti non solo prodotti di qualità superiore, ma anche di supportarli dal punto di vista di marketing, per es. con il progetto Croma is More, per aumentare il loro business in questo settore. Avere una filiale ci consente di instaurare con i nostri clienti un rapporto di lavoro più stretto e più dinamico", sottolinea l'amministratore delegato Andreas Prinz. LEOBENDORF, Austira, 23 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Con l'acquisizione della società Orlicom srl, suo consolidato distributore italiano, Croma-Pharma GmbH, apre una filiale a Milano con l'obiettivo di commercializzare direttamente anche in Italia, oltre ai filler a base di acido ialuronico, alle maschere e ai fili in PDO, anche la linea di skincare personalizzata Universkine le sue future linee per una medicina estetica minimante invasiva. Croma ha confermato come Country Manager Oreste Monetti, già amministratore unico e fondatore della società Orlicom, ed è lieta di supportare la sua nuova filiale per poter aumentare la presenza di Croma e awareness anche presso la classe medica italiana. "Croma si prefigge di fornire ai propri clienti non solo prodotti di qualità superiore, ma anche di supportarli dal punto di vista di marketing, per es. con il progetto Croma is More, per aumentare il loro business in questo settore. Avere una filiale ci consente di instaurare con i nostri clienti un rapporto di lavoro più stretto e più dinamico", sottolinea l'amministratore delegato Andreas Prinz.

Esperti dell'acido ialuronico e leader in Europa

Il mercato della medicina estetica minimamente invasiva è estremamente dinamico e in costante crescita ed è in questo segmento che Croma rappresenta uno degli attori più attivi a livello globale. Croma con la sua pluridecennale esperienza nella reticolazione dell'acido ialuronico è considerata l'azienda leader in Europa per la produzione di acido ialuronico per uso medicale. Croma ha infatti prodotto oltre 50 milioni di siringhe di HA prodotte dal 1994 ad oggi e vende ogni anni circa 6 milioni di siringhe HA attraverso le sue filiali, partnership strategiche e i numerosi distributori. Tutta la produzione di acido ialuronico avviene esclusivamente presso la sede dell'azienda a Leobendorf vicino a Vienna, in Austria.

Informazioni su Croma-Pharma GmbH

™ . Croma è presente sui mercati internazionali con 12 filiali e distribuisce i suoi prodotti in oltre 70 Paesi del mondo. Fondata nel 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) è una società austriaca di proprietà familiare specializzata nella produzione di siringhe di acido ialuronico per i settori della medicina estetica, dell'oftalmologia e dell'ortopedia. Oltre ai filler HA prodotti presso la sede austriaca, Croma commercializza fili in PDO, Platelet Rich Plasma (PRP) in collaborazione con Arthrex e la linea di cosmesi personalizzata Universkin. Croma è presente sui mercati internazionali con 12 filiali e distribuisce i suoi prodotti in oltre 70 Paesi del mondo.