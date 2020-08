Piramal Pharma Solutions investe ~25 milioni di dollari di CAD per espandere il suo impianto di Aurora in Canada con un'ala di produzione API all'avanguardia

- L'espansione è rivolta alla crescente domanda dei clienti nel campo API

- La costruzione sarà completata entro il 30 aprile 2021

AURORA, Ontario, 28 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- la divisione Pharma Solutions di Piramal Enterprises Limited, azienda leader nello sviluppo e produzione su commessa (CDMO), ha reso noti oggi i suoi piani per ampliare l'impianto di Aurora in Canada con l'aggiunta di una nuova ala all'avanguardia dedicata alla produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API). Un investimento totale di ~25 milioni di dollari di CAD verrà immesso in questa espansione.

3 . Comprenderà inoltre capacità di filtrazione ed essiccazione che potenzieranno i servizi offerti dall'impianto di Aurora di Piramal Pharma Solutions. Conosciuta per i suoi servizi di laboratorio e impianti di produzione di classe internazionale, il sito di Aurora di Piramal Pharma Solutions (PPS) potenzierà la sua offerta ai clienti con questa nuova aggiunta che arriva con ~3200 metri quadri di nuovo spazio produttivo. La capacità aggiuntiva sarà rivolta alla crescente domanda dei clienti ed anche a supportare l'abilità della struttura di fornire API e HPAPI fino ad un limite di esposizione professionale (OEL) di 1mcg/m. Comprenderà inoltre capacità di filtrazione ed essiccazione che potenzieranno i servizi offerti dall'impianto di Aurora di Piramal Pharma Solutions.

Peter DeYoung, AD di Piramal Pharma Solutions, ha detto: "Abbiamo il piacere di annunciare l'ampliamento di capacità del nostro impianto di Aurora in Canada. Questa capacità aggiuntiva ci aiuterà a rafforzare la nostra presenza in Canada ed anche a servire altre aree geografiche come il Nord America e l'Europa, consentendoci al contempo di essere al passo con le richieste API dei nostri clienti e con la domanda del mercato per soluzioni integrate. Come azienda incentrata sul paziente, Piramal Pharma Solutions è dedicata a servire la comunità dei pazienti e a ridurre il fardello della malattia."

A parte gli esistenti reattori di produzione in scala, questa espansione comprenderà due nuovi alloggiamenti di reattori ed anche una sala dedicata ai filtri di essiccazione ed un filtro essiccatore portatile. L'ampliamento dovrebbe completarsi ed essere in funzione entro il 30 aprile 2021. Con ispezioni ben riuscite da parte della statunitense FDA, della britannica MHRA e della PMDA, l'impianto di Aurora di Piramal Pharma Solutions ha un track record stellare di conformità normative ed è impegnata a mantenere gli standard di riferimento in performance ambientale, salute e sicurezza.

Questa imminente struttura è stata progettata per soddisfare i più alti standard di conformità globale ed impiegherà personale scientifico, tecnico e professionale altamente qualificato, forte di una realtà che ha già visto crescere il numero dei dipendenti di quasi il doppio a ~200 negli ultimi anni.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions è un'azienda di sviluppo e produzione su commessa (CDMO), che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end lungo tutto il ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di impianti in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una estesa gamma di servizi come le soluzioni di scoperta del farmaco, servizi di processo e sviluppo farmaceutico, forniture per i test clinici, forniture commerciali di API e prodotti in forme finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di HPAPI e coniugati farnaco-anticorpo. La nostra capacità come provider di servizi integrati e la nostra esperienza con varie tecnologie ci permettono di servire imprese generiche e innovative nel mondo.

www.piramalpharmasolutions.com Per maggiori dettagli, visita:

Informazioni su Piramal Enterprises Ltd:

Piramal Enterprises Limited (PEL) è una delle grandi società diversificate dell'India, con presenza nei servizi finanziari e nel farmaceutico. Il fatturato consolidato di PEL è stato di ~1,9 miliardi di dollari nell'esercizio 2019, con circa il 40% del fatturato generato fuori dall'India.

Nei servizi finanziari, PEL offre una gamma completa di prodotti finanziari sia nei finanziamenti wholesale che retail in vari settori. Il gruppo ha partnership di lungo termine con investitori istituzionali di primo piano come CPPIB, APG, Ivanhoé Cambridge (controllata di CDPQ ) e Bain Capital Credit. PEL ha anche investimenti azionari nel gruppo Shriram, conglomerato finanziario leader in India.

Nel farmaceutico, grazie a capacità produttive end-to-end in 13 siti mondiali ed una grande rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi, PEL vende un portafoglio di prodotti farmaceutici in diverse nicchie e fornisce un'intera gamma di servizi farmaceutici (comprese le aree di iniettabili, HPAPI, etc.). L'azienda sta anche rafforzando la sua presenza nel segmento dei prodotti di consumo in India.

PEL è quotata alla BSE Limited e al National Stock Exchange of India Limited in India.