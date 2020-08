Farmaciauno: le recensioni positive trainano la crescita del fatturato

Farmaciauno chiude il 2019 con 6 milioni di fatturato: ma le opinioni dei propri clienti contano di più

Foggia, 31 gennaio 2020. Cosa c’è dietro il successo di una farmacia online come Farmaciauno? Approccio innovativo, presenza su canali online e offline ma soprattutto attenzione costante alle esigenze delle persone. È questo il punto di forza di questo e-commerce farmaceutico che è riuscito a fare la differenza in un contesto come quello del web con tantissimi competitor: l’importanza data alle persone e ai loro bisogni.

Ed è per questo che le opinioni su Farmaciauno sono tutte positive: velocità, prezzi competitivi e qualità del servizio lo hanno poi incoronato come uno degli e-commerce farmaceutici migliori in Italia. Con i suoi 170 mila utenti mensili e i suoi quasi 6 milioni di fatturato, infatti, Farmaciauno chiude il 2019 in bellezza e si prepara ad un anno ancora più ricco di soddisfazioni.

In Italia oltretutto, l’e-pharmacy è un settore in piena crescita e gli studi di settore parlano chiaro: tra il 2018 e il 2019 le principali farmacie online attive nel nostro paese hanno visto il loro fatturato crescere notevolmente rispetto ai mesi precedenti, con picchi di crescita del doppio o del triplo del valore.

E tra le tante, Farmaciauno viene oggi considerata una delle farmacie online più amate in Italia: in migliaia hanno infatti lasciato valutazioni positive su Farmaciauno nei vari portali online specializzati in recensioni certificate, per complimentarsi della velocità del servizio, dei prezzi competitivi e soprattutto dell’ampia scelta di prodotti presenti sul sito.

Ma quali sono gli asset a cui fa riferimento e i servizi che lo hanno reso celebre nell’ormai affollato mondo dell’e-pharmacy?

Il primo fra tutti è proprio il vastissimo assortimento di prodotti che è stato progettato per soddisfare le necessità di consumatori informati e attenti come quelli del web. Oggi lo stock di Farmaciauno contiene al suo interno più di 15mila prodotti suddivisi tutti in specifiche categorie: dai farmaci ai parafarmaci, dagli integratori ai prodotti per la beauty routine, fino ai più ricercati prodotti di erboristeria, fitoterapia e igiene dentale.

Eccoli nel dettaglio:

- Integratori alimentari

Il mercato degli integratori naturali è uno dei più floridi: ogni anno ne vengono introdotti in commercio di nuovi, pensati per migliorare lo stato di salute fisica e mentale dell’individuo. Su Farmaciauno quella degli integratori è una delle categorie più visitate e, infatti, è proprio in quest’ambito che si registra il volume massimo di vendite.

Nel catalogo si trovano integratori per il peso corporeo, utili per chi vuole avere un aiuto per perdere i chili in eccesso, ma anche per chi vuole mantenere il peso forma. Ci sono poi integratori equilibranti, prodotti pensati per recuperare le energie, tisane con ingredienti attivi di vario tipo e con effetti benefici particolari. In questa stessa sezione, i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di trattamenti naturali e fitoterapici, con i quali prendersi cura dell’organismo senza ricorrere a trattamenti farmacologici. Per godere dei benefici dei trattamenti naturali bisogna rispettare le indicazioni e le modalità di utilizzo.

- Cosmetici e prodotti di bellezza

Farmaciauno è conosciuta anche per i numerosi prodotti di bellezza disponibili in catalogo. I clienti apprezzano la vasta scelta di cosmetici, tutti di altissima qualità e realizzati dalle principali aziende del settore.

Ai clienti viene data la possibilità di comprare online i prodotti dei marchi più famosi, in molto casi sfruttando anche le promozioni speciali garantite ai clienti di questa farmacia digitale. In alcuni casi, i cosmetici e i prodotti di bellezza sono venduti allo stesso prezzo delle farmacie tradizionali – viene applicato il prezzo di listino – ma su gran parte dei prodotti sono applicati degli sconti importanti.

- Farmaci da banco

In una farmacia digitale che si rispetti non può ovviamente mancare la categoria dei farmaci da banco, vale a dire tutti quei prodotti che possono essere acquistati senza dover presentare una ricetta del proprio medico curante.

Mentre per l’acquisto dei farmaci prescritti vige l’obbligo di andare in una farmacia fisica, infatti, per l’acquisto di quelli da banco e dei parafarmaci i clienti possono tranquillamente rivolgersi a Farmaciauno che è un e-commerce.

Anche su questi prodotti sono spesso applicati degli sconti, con un risparmio considerevole sulla spesa finale. Le opinioni su Farmaciauno sono così positive perché riesce ogni giorno a soddisfare i propri clienti e a garantire loro un’esperienza di acquisto piacevole e soprattutto conveniente.

