Mazzucchelli produrrà lastre di acetato a partire dalla polvere di acetato completamente ecosostenibile di Eastman

Mazzucchelli produrrà lastre di acetato realizzate con l'innovativo acetato ecosostenibile di Eastman

Eastman , fornitore globale di materie plastiche specializzate, annuncia un'innovativa collaborazione, prima nel settore, con Mazzucchelli 1849 , leader mondiale nella produzione e distribuzione di lastre di acetato per il mercato dell'occhialeria di alta gamma. Mazzucchelli produrrà e venderà lastre di acetato realizzate con l'Acetate Renew di Eastman, un diacetato di cellulosa composto per il 60% da materiali biologici e per il 40% da materiali riciclati certificati. Realizzato grazie all'innovativa tecnologia di rinnovamento del carbonio di Eastman, Acetate Renew offre prestazioni comparabili a quelle dei materiali vergini e incorpora significative quantità di materiali riciclati certificati provenienti da scarti di produzione degli occhiali, cosa che si traduce in una significativa riduzione dei gas serra rispetto al processo di produzione tradizionale. KINGSPORT, Tennessee, 25 febbraio 2020 /PRNewswire/ --, fornitore globale di materie plastiche specializzate, annuncia un'innovativa collaborazione, prima nel settore, con, leader mondiale nella produzione e distribuzione di lastre di acetato per il mercato dell'occhialeria di alta gamma. Mazzucchelli produrrà e venderà lastre di acetato realizzate con l'Acetate Renew di Eastman, un diacetato di cellulosa composto per il 60% da materiali biologici e per il 40% da materiali riciclati certificati. Realizzato grazie all'innovativa tecnologia di rinnovamento del carbonio di Eastman, Acetate Renew offre prestazioni comparabili a quelle dei materiali vergini e incorpora significative quantità di materiali riciclati certificati provenienti da scarti di produzione degli occhiali, cosa che si traduce in una significativa riduzione dei gas serra rispetto al processo di produzione tradizionale.

"La collaborazione di Eastman con Mazzucchelli dimostra la nostra capacità di sfruttare tecnologie di riciclo all'avanguardia che portano soluzioni innovative e sostenibili ai settori in cui operiamo.", ha dichiarato Scott Ballard, vicepresidente e direttore generale di Eastman Specialty Plastics. "Siamo onorati che Mazzucchelli, nostro partner da lungo tempo, sia la prima azienda a produrre lastre di acetato realizzate a partire dalla polvere di acetato interamente ecosostenibile e, nel contempo, a non inviare rifiuti alle discariche".

Mazzucchelli fornisce a Eastman scarti di acetato da utilizzare nel processo di rinnovamento del carbonio. Eastman inizierà a breve a raccogliere e riciclare su grande scala gli scarti dei produttori di occhiali per convertirli in nuovo materiale, creando un vero e proprio ciclo chiuso per l'industria dell'occhialeria. Eastman sta ora producendo Acetate Renew e Mazzucchelli prevede di avere lastre di acetato realizzate con questo materiale disponibili in commercio prima della fine del secondo trimestre.

International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) in tutta la catena del valore. Mazzucchelli, in previsione dell'introduzione sul mercato, ha avviato il processo ISCC con ICIM S.p.A. Italy . Il contenuto riciclato dell'Acetate Renew sarà certificato utilizzando l'approccio del bilancio di massa attraverso gli audit dell'(ISCC) in tutta la catena del valore. Mazzucchelli, in previsione dell'introduzione sul mercato, ha avviato il processo ISCC con

"Eastman Acetate Renew ci permette di offrire alternative ecosostenibili ai nostri clienti." ha dichiarato Giovanni Orsi Mazzucchelli, presidente e azionista di Mazzucchelli, azienda a conduzione familiare da sei generazioni. "L'utilizzo di Acetate Renew non comporta alcun sacrificio nelle prestazioni, il che significa che possiamo utilizzarlo in tutta la nostra gamma di design di alta qualità. Siamo lieti di aver raggiunto questo obiettivo, che è il risultato di una relazione costruttiva, e di essere i primi a produrre lastre di acetato con questo materiale nonchè di convogliare alla tecnologia di rinnovamento del carbonio scarti che altrimenti finirebbero nelle discariche".

La tecnologia di rinnovamento del carbonio è un processo di riciclo chimico che combina scarti misti di plastica con calore, pressione e vapore per generare syngas, atomi di carbonio e di idrogeno, da utilizzare come elementi costitutivi per la produzione di una varietà di prodotti circolari contenenti elevati livelli di materiali riciclati senza comprometterne la qualità. Eastman produce materiali biobased e riciclati utilizzando l'allocazione del bilancio di massa. Gli scarti di acetato di Mazzucchelli e dei produttori di montature certificati saranno inviati a Eastman per essere convertiti in nuova polvere di acetato con la tecnologia del riciclo chimico.

La collaborazione commerciale tra Eastman e Mazzucchelli è la prima di molte, secondo Ballard, il quale ha dichiarato che Eastman a breve farà vari annunci che avranno un impatto positivo sull'industria dell'occhialeria.

Informazioni su Eastman

eastman.com . Eastman è un'azienda globale di materiali specializzati che produce una vasta gamma di prodotti che si trovano in articoli di uso quotidiano. Con l'obiettivo di migliorare sostanzialmente la qualità della vita, Eastman collabora con i clienti al fine di fornire prodotti e soluzioni innovative mantenendo un impegno rivolto alla sicurezza e all'ecosostenibilità. Il modello di crescita guidata dall'innovazione dell'azienda sfrutta piattaforme tecnologiche di livello mondiale, il profondo coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per far crescere le sue posizioni di leader in mercati finali interessanti quali trasporti, edilizia e costruzioni e materiali di consumo. Eastman, azienda globale e diversificata, ha un organico di circa 14.500 persone dislocate in tutto il mondo e serve clienti in più di 100 paesi diversi. L'azienda ha registrato nel 2019 un fatturato di circa 9,3 miliardi di dollari ed ha sede a Kingsport, Tennessee, USA. Per ulteriori informazioni, visitare il sito

eastman.eco . Informazioni sul ruolo di Eastman nell'economia circolare: Nel 2019, Eastman è diventata la prima azienda ad avviare il riciclo chimico su scala commerciale per un'ampia selezione di rifiuti plastici che altrimenti sarebbero stati smaltiti in discarica o, peggio, sarebbero finiti nell'ambiente. Le tecnologie avanzate di riciclo circolare di Eastman trattano i rifiuti di plastica che i metodi tradizionali di riciclo meccanico non possono gestire, inclusi poliesteri, polipropilene, polietilene e polistirolo, derivati da varie fonti, compresi imballaggi monouso, tessuti, tappeti e moquette. Queste tecnologie forniscono una vera e propria soluzione circolare di riciclo infinito per i materiali, permettendo di riutilizzarli ripetutamente. Per maggiori informazioni, visitate il sito

Informazioni su Mazzucchelli 1849

www.mazzucchelli1849.it . Mazzucchelli 1849 è leader mondiale nella produzione e distribuzione di prodotti in acetato di cellulosa per l'industria dell'occhialeria. Grazie alle sue tecnologie, oggi processa una vasta gamma di materiali polimerici. I prodotti Mazzucchelli si rivolgono a mercati che spaziano da occhiali da vista e da sole, agli accessori moda, all'arredamento e agli oggetti di design, dove sono rinomati per la valenza qualitativa ed estetica. Le qualità tecniche vengono invece apprezzate nei settori della sicurezza, dello sport, dell'automotive. Mazzucchelli ha forti valori basati sull'innovazione di prodotto, sul contatto diretto con il cliente e sulla forza del marchio. L'innovazione costante ha portato a migliorare il processo di produzione, promuovendo il lavoro accurato di maestranze altamente qualificate e facendo di Mazzucchelli 1849 un prestigioso rappresentante del Made in Italy e un leader chiave per l'intero mercato dell'ottica. Per maggiori informazioni, visita il sito

lmansfield@tombras.com +1 (865) 599.9968 Contatto per i media di Eastman: Laura Mansfield, APR Tombras+1 (865) 599.9968

smaffioli@mazzucchelli1849.it +39 0331 826243 Contatto per i media di Mazzucchelli: Stefania MaffioliMazzucchelli 1849+39 0331 826243