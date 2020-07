Seegene ha esportato 10 milioni di test diagnostici per COVID-19 in oltre 60 paesi

SEUL, Corea del Sud, 24 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., sviluppatore leader di test diagnostici multiplex, ha annunciato oggi che l'azienda ha esportato più di 10 milioni di test Allplex™ 2019-nCoV Assay in oltre 60 paesi, che rappresentano un numero significativo sul totale dei test COVID-19 eseguiti a livello mondiale.

La decisione proattiva di Seegene di produrre kit di test COVID-19 che possiedono la stessa capacità di sviluppo dei test rapidi, utilizzando il sistema di big data basato sull'IA di sua proprietà, ha permesso a molti paesi di aumentare rapidamente la propria possibilità di eseguire test quando il virus ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo.

Il test di Seegene è riconosciuto per la sua alta qualità ed efficienza ed è sempre più richiesto. Il test possiede una caratteristica unica capace di identificare 3 diversi geni target (i geni E, RdRP e N) in una singola provetta di reazione utilizzando le proprie tecnologie chimiche multiplex, questo permette di ottenere risultati più accurati e di massimizzare al meglio la produzione per effettuare un elevato numero di test. Combinando il suo sistema automatizzato e il suo software avanzato, il test Seegene si è dimostrato efficacie in un alto numero di test effettuati in tutto il mondo, componente chiave per il controllo delle situazioni di epidemia.

Attualmente la Seegene esporta più di 3 milioni di test a settimana. L'azienda raggiungerà a maggio la sua capacità produttiva di oltre 20 milioni di test e continuerà ad aumentare la sua produzione per rispondere alla domanda non soddisfatta e crescente in tutto il mondo.

"Affrontiamo ogni giorno nuove sfide per stare al passo con le esigenze globali, continuando, allo stesso tempo, a far fronte a problemi inaspettati legati all'aumento esplosivo dei processi di produzione ed esportazione. Sono estremamente orgoglioso della nostra capacità di contribuire a questa lotta contro il virus e del fatto che le nostre tecnologie di diagnostica molecolare all'avanguardia hanno avuto un ruolo chiave in questa importante sfida" ha dichiarato il Dr. Jong-Yoon Chun, Amministratore Delegato di Seegene.

Inoltre Seegene assieme alla sua affiliata, la Seegene Medical Foundation (SMF), uno dei laboratori di riferimento in Corea con la maggiore capacità di eseguire test COVID-19, fino a 15.000 al giorno, aiutano i paesi che necessitano del test del virus in maniera esponenziale e in caso di emergenza. SMF è pronta a comunicare i risultati del test entro 24 ore dall'arrivo dei campioni dall'estero. Mentre la pandemia da COVID-19 continua a scatenare il caos in tutto il mondo, Seegene e SMF sono state organizzate per dare il loro contribuito nel fornire i test e la capacità di eseguire i test di cui c'è bisogno.

Informazioni su Seegene

Seegene (KQ : 096530) è un'azienda pioniera a livello mondiale nella diagnostica molecolare in vitro che si basa sui sintomi. Seegene è focalizzata sul progresso della scienza per sviluppare tecnologie molecolari multiplex e per produrre dispositivi e reagenti diagnostici multiplex. Quello che anima profondamente Seegene è la passione per un'ampia diffusione della diagnostica molecolare multiplex al fine di migliorare la qualità della vita e la salute delle persone. Utilizzando le sue innovative tecnologie brevettate, Seegene ha contribuito in maniera significativa alla diffusione di soluzioni diagnostiche molecolari più economiche e cliniche per le malattie infettive, genetica, farmacogenetica e oncologia. Per maggiori informazioni, visitare il sito

