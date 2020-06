Eastman presenta il Tritan™ Renew per una sostenibilità senza compromessi

Il fornitore di materiali sostenibili presenta in anteprima il copoliestere Tritan di nuova generazione

Eastman

™

, fornitore leader globale di materie plastiche specializzate presenta il copoliestere TritanRenew. Tritan Renew offre una sostenibilità senza compromessi, garantendo la stessa durata, prestazione e sicurezza del Tritan originale ma ora con un contenuto riciclato certificato fino al 50% proveniente da rifiuti di plastica. Eastman produrrà il Tritan Renew con le sue tecnologie avanzate di riciclo circolare innovative che usano plastica riciclata come materia prima, riducendo il consumo di combustibile fossile, e con minime emissioni di gas serra.

Provate il nuovo comunicato stampa multimediale qui:

https://www.multivu.com/players/English/8739351-eastman-introduces-tritan-renew-with-advanced-circular-recycling-technologies/

"Tritan Renew è un significativo passo in avanti per Eastman poiché è il primo prodotto sul mercato che impiega il riciclo molecolare possibile grazie alle tecnologie avanzate di riciclo circolare di Eastman. Abbiamo fatto notevoli passi in avanti nell'ultimo anno per creare soluzioni sostenibili capaci di convertire milioni di chili di rifiuti in nuovi materiali," ha affermato Mark Costa, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Eastman.

Eastman si impegna verso un'innovazione utile a costruire un'economia circolare. Nel 2019, l'azienda ha avviato il riciclo su scala commerciale per un'ampia selezione di rifiuti plastici che altrimenti sarebbero stati smaltiti in discarica o inceneriti o, peggio, sarebbero finiti nell'ambiente.

Le tecnologie avanzate di riciclo circolare di Eastman, ovvero la tecnologia di rinnovo del carbonio (CRT) e la tecnologia di rinnovo del poliestere (PRT), hanno un'emissione di carbonio significativamente ridotta rispetto ai processi di produzioni di prodotti realizzati con materie prime a base di combustibili fossili. Le innovazioni di Eastman nel riciclo molecolare possono riportare la plastica di rifiuto alla sua forma molecolare un numero infinito di volte, creando la possibilità di un futuro realmente circolare.

"Grazie alla rapida innovazione della tecnologia di rinnovo del poliestere, Tritan Renew aggiunge contenuti riciclati certificati alle sue eccezionali prestazioni e fornisce una delle più entusiasmanti soluzioni di sostenibilità disponibili," ha dichiarato Scott Ballard, vicepresidente e general manager per Eastman Specialty Plastics. "La resistenza del Tritan ha permesso ai prodotti durevoli e riutilizzabili di ridurre i rifiuti dei materiali monouso sin dalla sua introduzione nel 2008."

Eastman produce Tritan Renew con contenuti riciclati certificati per una vasta gamma di prodotti durevoli come bottiglie per sport riutilizzabili, piccoli elettrodomestici, contenitori per alimenti e occhiali, e imballaggi per tessuti e cosmetici. I contenuti riciclati di questi prodotti sono stati raggiunti grazie ai processi di assegnazione di bilancio di massa certificati dall'

ISCC

(International Sustainability & Carbon Certification).

Visitare il sito

eastman.com/tritanrenew

per saperne di più su Tritan Renew e sulle tecnologie di riciclo di Eastman.

Informazioni su EastmanFondata nel 1920, Eastman è un'azienda globale di materiali specializzati che produce una vasta gamma di prodotti che si trovano in articoli di uso quotidiano. Con l'obiettivo di migliorare sostanzialmente la qualità della vita, Eastman collabora con i clienti al fine di fornire prodotti e soluzioni innovative mantenendo un impegno rivolto alla sicurezza e alla sostenibilità. Il modello di crescita guidata dall'innovazione dell'azienda sfrutta piattaforme tecnologiche di livello mondiale, il profondo coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per far crescere le sue posizioni di leader in mercati finali interessanti quali trasporti, edilizia e costruzioni e materiali di consumo.Eastman, azienda globale e diversificata, ha un organico di circa 14.500 persone dislocate in tutto il mondo e serve clienti in più di 100 paesi diversi. L'azienda ha registrato nel 2019 un fatturato di circa 9,3 miliardi di dollari ed ha sede a Kingsport, Tennessee, USA. Per maggiori informazioni visitare il sito

eastman.com

Informazioni sul ruolo di Eastman nell'economia circolare Nel 2019, Eastman è diventata la prima azienda ad avviare il riciclo chimico su scala commerciale per un'ampia selezione di rifiuti plastici che altrimenti sarebbero stati smaltiti in discarica o, peggio, sarebbero finiti nell'ambiente. Le tecnologie avanzate di riciclo circolare di Eastman trattano i rifiuti di plastica che i metodi tradizionali di riciclo meccanico non possono gestire, inclusi poliesteri, polipropilene, polietilene e polistirolo, derivati da varie fonti, compresi imballaggi monouso, tessuti, tappeti e moquette. Queste tecnologie forniscono una vera e propria soluzione circolare di riciclo infinito per i materiali, permettendo di riutilizzarli ripetutamente. Per maggiori informazioni, visitare il sito

eastman.eco

