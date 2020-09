Nippon Express mette a disposizione reti globali per la fornitura sicura e affidabile di prodotti farmaceutici nel mondo

TOKYO, 14 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. sta sviluppando reti di fornitura di prodotti farmaceutici conformi ai requisiti software e hardware delle buone prassi di distribuzione (norme volte a garantire la corretta distribuzione di prodotti farmaceutici, di seguito "norme GDP"), al fine di consentire una fornitura più sicura e affidabile dei prodotti farmaceutici.

Considerata la globalizzazione della filiera farmaceutica, l'azienda intende inoltre allestire sedi commerciali conformi alle norme GDP nei principali mercati internazionali per potenziare la propria rete di fornitura a livello mondiale.

Inoltre, Nippon Express sta considerando l'utilizzo di tecnologie digitali, IoT e blockchain, per tenere traccia delle informazioni logistiche nell'intera filiera, contribuendo all'ottimizzazione delle catene di approvvigionamento del settore nel complesso tramite un approccio incentrato sui dati che garantisce tracciabilità e una maggiore efficienza operativa.

Contesto

Il "Piano di gestione 2023 del gruppo Nippon Express – Crescita dinamica" considera il consolidamento delle tre strategie dell'azienda (una strategia incentrata su clienti/settori, una incentrata sull'azienda e una sulle regioni) una priorità nell'ambito della "Strategia di crescita delle attività essenziali" del piano. Nella definizione delle strategie per ottimizzare la personalizzazione dei servizi in base alle esigenze del singolo cliente, Nippon Express privilegia in particolare l'approccio basato sul cliente/settore, analizzando i servizi dal punto di vista del cliente.

Per garantire il vasto know-how e i rigorosi controlli qualitativi necessari per la logistica farmaceutica, Nippon Express ha creato una divisone aziendale farmaceutica e un ufficio per il controllo qualità farmaceutico nel luglio 2020, al fine di stabilire standard omogenei all'interno del gruppo in relazione a contesti operativi, sviluppo delle risorse umane, regimi di garanzia della qualità, ecc.

- Reti di approvvigionamento di prodotti farmaceutici globali per consentire la fornitura sicura e affidabile di prodotti farmaceutici

Il servizio sarà disponibile la prossima primavera in Giappone e successivamente a livello mondiale

1. Creazione di reti di fornitura in Giappone

Attualmente Nippon Express sta allestendo strutture dedicate al settore farmaceutico nelle regioni nipponiche orientale, occidentale, Kyushu e Toyama, a integrazione degli "hub medici" degli aeroporti internazionali di Narita e Kansai, che già da tempo sono utilizzati per l'importazione ed esportazione di materie prime e prodotti lavorati.

Tali strutture saranno allestite in modo da garantire un controllo della qualità conforme alle norme GDP, con piani di continuità dell'attività relativi agli approvvigionamenti farmaceutici; saranno inoltre dotate di piattaforme che consentiranno l'immagazzinamento e il trasporto condivisi, servizi che finora erano realizzati per singolo cliente, al fine di far fronte alla carenza di autotrasportatori, consentendo una maggiore efficienza operativa. Queste strutture diverranno operative nel febbraio 2021.

2. Espansione a livello globale

Nippon Express sta sfruttando appieno i punti di forza della propria rete globale per collegare infrastrutture e funzionalità di spedizione nello sviluppo di reti logistiche estere volte a garantire a livello internazionale la sicurezza necessaria per la logistica farmaceutica.

Nello specifico, l'azienda, sta costruendo CFS conformi alle norme GDP in zone di importanza cruciale per l'attività farmaceutica. Nippon Express ha già aperto CFS conformi a GDP a Londra e Milano (entrambi i depositi servono gruppi di produttori di nuovi farmaci), e in India, dove i generici stanno stimolando una robusta crescita del mercato. Negli USA, il maggiore mercato al mondo, è stata ottenuta la certificazione GDP a Chicago. Oltre all'espansione delle strutture commerciali in Europa e USA, Nippon Express intende ottenere certificazione GDP in Asia, nei paesi dove i servizi medici stanno divenendo maggiormente accessibili.

L'azienda continuerà a espandere la propria rete in futuro grazie ad acquisizioni e fusioni, al fine di offrire servizi di immagazzinaggio, distribuzione e logistica nei principali mercati in tutto il mondo.

3. Una catena degli approvvigionamenti più sofisticata grazie a un approccio basato sui dati

Nell'aprile 2020 Nippon Express ha aperto un nuovo ufficio per la strategia delle piattaforme digitali per offrire al settore farmaceutico, tra gli altri, soluzioni pensate per ottimizzare al massimo la catena degli approvvigionamenti.

È in fase di costruzione una piattaforma digitale per il settore farmaceutico che utilizzerà dispositivi IoT e tecnologica blockchain per il collegamento end-to-end del controllo della temperatura e di altri dati logistici. Si progetta inoltre l'utilizzo delle informazioni logistiche per lo sviluppo di servizi di distribuzione commerciale.

L'azienda inoltre sta consultando rappresentanti ufficiali del settore per valutare se la piattaforma digitale possa essere realizzata in modalità open, in modo che possa essere utilizzata da tutte le parti interessate.

Nel perseguire il proprio obiettivo sociale di porsi quali forza trainante dello sviluppo della società tramite la logistica, Nippon Express si servirà della propria rete di distribuzione farmaceutica mondiale per servire i propri clienti nel settore farmaceutico, creando valore grazie alla logistica.

