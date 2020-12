Plasticase/NANUK annuncia il nuovo direttore vendite e della strategia commerciale dell'EMEA

GRONINGEN, Paesi Bassi, 17 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Il Presidente e CEO di Plasticase Inc., José Chagnon e Herman Vaszlovsky, Amministratore Delegato di NANUK EU bv, hanno oggi annunciato la nomina di Ken Adriaenssens a Direttore Vendite e Strategia Commerciale dell'EMEA. Plasticase Inc. è il produttore di valigie protettive professionali NANUK con sede in Quebec, Canada.

Ken entra a far parte di NANUK con 15 anni di esperienza nel settore delle valigie di protezione, ricoprendo varie posizioni di vendita e gestione dei conti, sviluppo del business, gestione dei progetti e assistenza clienti.

"Herman ed io siamo entusiasti di aggiungere Ken alla squadra. La sua profonda conoscenza del mercato EMEA, la priorità del cliente e l'esperienza nel settore delle valigie protettive si allineano perfettamente alle nostre priorità aziendali. Ken ci aiuterà a comunicare la rilevante proposta NANUK in modo chiaro e frequente sia ai nostri stimati rivenditori che agli utenti finali", ha dichiarato il signor Chagnon. "La sua missione è chiara: conquistare quote di mercato per NANUK fornendo un servizio di classe mondiale e soluzioni di valigie protettive impermeabili"

Prima di entrare a far parte di NANUK EU, Ken è stato impiegato come Project Manager commerciale di un produttore di soluzioni di valigie personalizzate e di convertitori in schiuma in Belgio, dove ha gestito progetti di packaging per clienti di vitale importanza. In precedenza, ha lavorato per uno dei principali produttori di valigie protettive, dove ha ricoperto con successo varie posizioni, tra cui EU Business Development Manager per le soluzioni di valigie personalizzate e Direttore Vendite per la Francia e il Nord Africa. Ken ha lavorato su un'ampia varietà di progetti di packaging nel corso della sua carriera con subappaltatori, concessionari, distributori, appaltatori del settore aerospaziale/difesa e organizzazioni militari in Europa. La sua esperienza spazia dall'assistenza a clienti di alto profilo, alla gestione di professionisti delle vendite e dell'assistenza a livello regionale, allo sviluppo di nuovi affari in vari settori verticali, alla gestione di progetti complicati e di prodotti finali.

"NANUK in pochi anni è passata da essere una new-entry a diventare uno dei marchi più importanti al mondo nel settore delle valigie protettive impermeabili. Un prodotto incredibile, un back-office e un centro di distribuzione di primo livello hanno creato una solida base per la crescita", ha dichiarato Adriaenssens.

Ken avrà la sua sede centrale negli uffici/centro di distribuzione di NANUK EU a Groningen, Paesi Bassi, acquisita da Plasticase nel 2018.

Qualcosa su Plasticase e NanukLa missione di Plasticase è quella di progettare, ingegnerizzare e produrre valigie stampate ad iniezione di alta qualità che proteggano le apparecchiature di valore. Le valigie impermeabili NANUK sono utilizzate da professionisti di tutto il mondo per organizzare, proteggere e trasportare strumentazione e attrezzature in ambienti pericolosi. Per maggiori informazioni si prega di andare su:

