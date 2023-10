Farmacia Santoro: con Granfarma l’assistenza farmaceutica è a portata di click

Il progetto di e-commerce nato ad Andria su iniziativa del farmacista Vito Lucio Santoro è un vero e proprio customer care specializzato, con la possibilità di prenotare un consulto diretto e online con il farmacista

Andria, 13 ottobre 2023. Farmaci da banco, cosmetici, integratori alimentari ma anche prodotti per l’igiene, l’infanzia e gli animali domestici: l’emergenza Covid ha di fatto cambiato le abitudini dei consumatori e internet è diventato uno dei canali preferiti anche per acquistare prodotti farmaceutici di ogni genere. La strada dell’online è quindi tracciata e ci sono realtà che si sono attrezzate fin da subito, diventando delle vere e proprie farmacie multicanale. È il caso di Granfarma, progetto nato ad Andria, in Puglia, su iniziativa del farmacista Vito Lucio Santoro (titolare dell’omonima farmacia): una vera e propria farmacia online che distribuisce prodotti del suo catalogo (oltre 60.000) su tutto il territorio nazionale. Il sito è di facile consultazione e permette agli utenti di visualizzare con chiarezza tutti i prodotti disponibili, opportunamente divisi per categoria e con il risparmio che si può ottenere rispetto al prezzo di listino proposto in farmacia.

Ma non solo: Granfarma, garantisce una assistenza telefonica da parte di medici e farmacisti attraverso un efficiente servizio di customer care e non è un caso che lo slogan di questa farmacia online sia proprio «Il farmacista di fiducia sempre a casa tua». «Acquistare online non vuol dire rinunciare alla mission farmaceutica e cioè alla consulenza del professionista – spiega il dott. Vito Lucio Santoro -. In altre parole non si clicca solo il prodotto ma anche il customer care, servizio oggi sempre più dedicato e specializzato, a cominciare dalla possibilità di prenotare un consulto diretto e online con il farmacista».

Una consulenza a distanza e un’assistenza online che non possono prescindere dalla tempestività di consegna dei prodotti grazie a magazzini automatici e a nuove forme di pagamento a rate. Un servizio che è può essere anche sostenibile: a dare una svolta green all’e-commerce Granfarma è infatti l’utilizzo di pacchi ecologici con nastri particolari per una farmacia sempre più ecocompatibile.

Contatti: https://www.granfarma.it/