LyondellBasell acquisisce una quota di partecipazione del 50% di un'azienda di riciclaggio olandese

ROTTERDAM, Paesi Bassi, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell ha annunciato in data odierna l'acquisizione di una quota di partecipazione del 50% di Stiphout Industries B.V. ("Stiphout"). Stiphout si occupa dell'approvvigionamento e del trattamento di rifiuti di imballaggio in plastica post-consumo. L'azienda gestisce uno stabilimento ubicato a Montfort, Paesi Bassi, la cui capacità di trattamento annuale corrisponde alla quantità di rifiuti di imballaggio in plastica generati da oltre 500.000 cittadini olandesi su base annua.

"L'investimento in Stiphout è perfettamente in linea con la nostra strategia di investimento incentrata su aziende dedite al riciclaggio e al trattamento dei rifiuti in plastica a sostegno delle nostre attività nei Paesi Bassi e in Germania, nonché col nostro modello di hub integrato", ha spiegato Yvonne van der Laan, Vicepresidentessa esecutiva della divisione Soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio presso LyondellBasell. "Questa collaborazione ci consentirà di sfruttare le sinergie locali con la nostra divisione Quality Circular Polymers in termini di logistica e operazioni. Essa favorirà, inoltre, l'ulteriore espansione del nostro portafoglio di prodotti a marchio CirculenRecover consentendo la realizzazione di prodotti a sostegno degli obiettivi perseguiti dai clienti e dai titolari di marchi in materia di circolarità e riduzione delle emissioni di carbonio".

Stiphout è stata fondata nel 2015 e, nel corso degli anni, ha acquisito una vasta esperienza nella trasformazione dei rifiuti domestici in plastica in materiali puliti a base di fiocchi di polipropilene (PP) e polietilene ad alta densità (HDPE) riciclati, affermandosi come operatore innovativo nei Paesi Bassi.

"La collaborazione con un produttore di polimeri esperto ci consentirà di migliorare ancor di più la nostra eccellenza operativa e commerciale", ha affermato Eline Stiphout, fondatrice e CEO del gruppo Stiphout. "Accogliamo con vivo entusiasmo l'opportunità di unire le forze con LyondellBasell, la quale ritiene, al pari di noi, che la circolarità rivesta un'importanza fondamentale ai fini dell'eliminazione dei rifiuti in plastica".

Informazioni su LyondellBasellLyondellBasell (NYSE: LYB) è un leader nel settore chimico globale impegnato nella realizzazione di soluzioni che promuovono la sostenibilità nella vita quotidiana. Sosteniamo un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio attraverso l'implementazione di tecnologie avanzate e l'effettuazione di investimenti mirati. Puntiamo a creare valore a favore dei nostri clienti, degli investitori e della società nel suo complesso in tutto quel che facciamo. In qualità di uno dei maggiori produttori al mondo di polimeri e quale leader nello sviluppo di tecnologie per la produzione di poliolefine, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo innovativi prodotti d'alta qualità destinati ad applicazioni che spaziano dal trasporto sostenibile e la sicurezza alimentare all'acqua pulita e a un'assistenza sanitaria di prim'ordine. Per ulteriori informazioni visitate www.lyondellbasell.com o seguite @ LyondellBasell su LinkedIn.

Informazioni su Stiphout IndustriesStiphout Industries è stata fondata da Eline Stiphout nel 2015 con l'obiettivo di riciclare i rifiuti post-consumo in fiocchi d'alta qualità. L'azienda si è espansa rapidamente e non ha tardato ad affermarsi quale una delle maggiori imprese olandesi specializzate nel riciclo dei rifiuti domestici.

Essa ha sviluppato le proprie linee di lavorazione ed è ora riconosciuta quale azienda di riciclaggio innovativa e sostenibile. Stiphout è orgogliosa di contribuire a un utilizzo più circolare delle materie plastiche.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

