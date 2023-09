LyondellBasell ospiterà il webinar sulla tecnologia MoReTec il 26 settembre 2023

HOUSTON e LONDRA, 6 settembre 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) ospiterà un webinar sulla tecnologia MoReTec martedì 26 settembre dalle 8:00 alle 9:00. CDT. Jim Seward, vicepresidente esecutivo e direttore dell'innovazione, e Yvonne van der Laan, vicepresidente esecutivo per le soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio, condivideranno i fattori di business e il background tecnologico che hanno portato allo sviluppo della tecnologia di riciclaggio avanzata di proprietà di LyondellBasell, MoReTec. Questa tecnologia differenziata per la conversione dei rifiuti plastici in materie prime polimeriche di alto valore svolge un ruolo importante nella strategia dell'azienda di diventare leader nelle soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio.

L'evento sarà trasmesso in diretta web dal Centro di Ricerca e Sviluppo di LyondellBasell a Ferrara, in Italia, e comprenderà una sessione di domande e risposte.

Dettagli sul webcastIl webcast in diretta sarà accessibile su www.LyondellBasell.com/investorevents al momento dell'evento. Per coloro che non possono seguire l'evento dal vivo, una registrazione del webinar di MoReTec Technology sarà disponibile sul sito web dell'azienda entro 24 ore dalla conclusione dell'evento.

Slide di presentazioneLe slide di presentazione saranno disponibili al momento dell'evento. In seguito, le diapositive saranno disponibili nella pagina degli eventi per gli investitori sul sito web della società.

Informativa correlataLe riconciliazioni di alcune misure finanziarie non-GAAP con le misure finanziarie GAAP e qualsiasi altra informazione applicabile saranno disponibili sul sito www.LyondellBasell.com/investorevents

Informazioni su LyondellBasellSiamo LyondellBasell (NYSE: LYB), leader dell'industria chimica mondiale che crea soluzioni per vivere la quotidianità in modo sostenibile. Sosteniamo un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio attraverso l'implementazione di tecnologie avanzate e l'effettuazione di investimenti mirati. Puntiamo a creare valore a favore dei nostri clienti, degli investitori e della società nel suo complesso in tutto quel che facciamo. Essendo uno dei maggiori produttori mondiali di polimeri e leader nelle tecnologie delle poliolefine, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi e di alta qualità per applicazioni che spaziano dal trasporto sostenibile alla sicurezza alimentare, dall'acqua pulita alla sanità di qualità. Per ulteriori informazioni, visiti il sito www.lyondellbasell.com o segua @LyondellBasell su LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

