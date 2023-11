MacDermid Enthone aiuta i clienti a ottenere la conformità REACH in relazione alle imminenti restrizioni sulle sostanze a base di Cr(VI)

WATERBURY, Conn., 29 novembre 2023/PRNewswire/ -- MacDermid Enthone Industrial Solutions ha annunciato che la società sta attivamente aiutando i propri clienti a conformarsi alle imminenti restrizioni che l'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) sta predisponendo sulle sostanze a base di cromo (VI) per applicazioni di cromatura decorativa.

La Commissione dell'Unione europea ha ricevuto il mandato di formulare un dossier sull'Allegato XV, allo scopo di vietare totalmente le sostanze a base di cromo (VI) nel quadro del regolamento REACH. È opportuno che le aziende inizino a prepararsi subito, in anticipo rispetto alla scadenza del 2026. A fronte di tale incarico, MacDermid Enthone ha emesso una comunicazione ai clienti e ai partner, in cui si delinea la tempistica proposta per fornire a chi esegue tali trattamenti la propria assistenza nella pianificazione della transizione da processi con cromo esavalenti a tecnologie esenti da cromo (VI).

"La transizione verso la conformità REACH creerà opportunità e sfide per il settore" afferma Bob Geissler, Vice Presidente per l'Europa in MacDermid Enthone. "In qualità di leader nelle soluzioni sostenibili per i trattamenti di finitura delle superfici, MacDermid Enthone è pronta a collaborare con i clienti, fornendo soluzioni tecnologiche collaudate in produzione, a sostegno degli operatori di questo tipo di trattamento in tutta Europa e nel mondo, per la corretta realizzazione della transizione".

MacDermid Enthone ha comunicato ai clienti la seguente tempistica:

MacDermid Enthone offre una soluzione completa per l'elettroplaccatura con cromo su plastica conforme al regolamento REACH. Per saperne di più, è possibile visitare industrial.macdermidenthone.com.

Informazioni su MacDermid Enthone Industrial Solutions: Fondata nel 1922, MacDermid Enthone Inc., operante con la denominazione MacDermid Enthone Industrial Solutions, si impone come leader globale specializzato nella produzione di composti chimici che si prestano per tutti gli aspetti delle applicazioni inerenti a trattamenti di finitura. Il suo portafoglio di prodotti comprende soluzioni innovative progettate per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del dinamico settore industriale dei trattamenti di finitura delle superfici, nonché alle richieste sempre mutevoli dei clienti, con l'attenzione decisamente rivolta verso tecnologie sostenibili e un maggior supporto tecnico. MacDermid Enthone Industrial Solutions opera come divisione aziendale di Element Solutions Inc (NYSE: ESI), una società diversificata di prodotti chimici speciali, che fornisce i suoi servizi a un ampio spettro di settori industriali con soluzioni innovative che migliorano i prodotti di uso quotidiano. Per maggiori informazioni, si invita a visitare MacDermidEnthone.com.

