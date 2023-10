Seegene rafforza l'impegno per rispondere ai criteri ESG con pack ecosostenibili riciclabili al 100% e privi di polistirolo

SEUL, Corea del Sud, 26 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), azienda sudcoreana leader nella fornitura di soluzioni complete per la diagnostica molecolare, ha annunciato di aver sviluppato con successo un pack ecosostenibile al 100% per i suoi kit diagnostici, al fine di ridurre gli sprechi e soddisfare le politiche ambientali globali in evoluzione. Questa iniziativa fa parte dell'impegno costante di Seegene per una buona governance ambientale, sociale e aziendale (ESG).

Il pack ecosostenibile di Seegene è composto da 12 strati di carta, pellicole biodegradabili, imballaggi in PET riciclato, un pannello isolante sottovuoto, ghiaccio secco e pacchetti di ghiaccio. I materiali sono al 100% rinnovabili e certificati "green" da organizzazioni quali il Forest Stewardship Council (FSC) e il Ministero dell'Ambiente coreano.

Ogni pack ecosostenibile di Seegene può contenere fino a 24 kit, il 30% in più rispetto all'attuale imballaggio in polistirolo. La maggiore capacità di carico consente all'azienda di ridurre i costi di trasporto fino al 52%. Inoltre, il box può mantenere la temperatura necessaria (inferiore a 4°C) per 140 ore, ovvero il 15% in più rispetto alle soluzioni adottate ad oggi.

Per perfezionare la qualità dell'imballaggio, il pack ecosostenibile di Seegene è stato sottoposto a sette test di prestazione secondo le procedure dell'International Safe Transport Association (ISTA) 7D. Ha inoltre superato il test di prestazione di un'agenzia di test accreditata designata dal Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS).

Seegene ha depositato il pack ecosostenibile per il brevetto nazionale nel novembre 2022 e ha depositato una domanda internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) il 13 ottobre scorso.

"Con l'inasprimento delle normative ambientali a livello mondiale, per le aziende non è un'opzione ma un obbligo utilizzare materiali ecologici", ha dichiarato Kim Sang-gyon, team manager della logistica di Seegene. "Per superare questa sfida, l'anno scorso abbiamo sviluppato un pack ecosostenibile per il trasporto ottimale dei nostri prodotti all'estero. È riciclabile al 100% e più efficiente delle tradizionali scatole in polistirolo. Il feedback iniziale dei clienti è stato molto positivo".

Di recente, i governi di tutto il mondo, tra cui l'Unione Europea (UE) e gli Stati Uniti, hanno approvato normative ambientali che richiedono una gestione rafforzata della protezione ambientale in linea con il Supply Chain Act. Lo scorso ottobre, l'Unione Europea ha annunciato la proposta Packaging and Packaging Waste (PPWR) per limitare in modo specifico l'uso di materiali che contribuiscono all'inquinamento, come il polistirolo.

"Per realizzare il "mondo libero da tutte le malattie" che Seegene persegue, tutti devono impegnarsi a preservare l'ecosistema e a prevenire i cambiamenti climatici proteggendo il nostro ambiente", ha dichiarato il funzionario dell'azienda. "Continueremo a svolgere attività eco-compatibili in linea con la nostra filosofia ESG, che riflette un consenso sociale".

