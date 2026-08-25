CLO Virtual Fashion risolve un importante caso di violazione di brevetto negli Stati Uniti e ottiene un accordo nei confronti di Style3D

NEW YORK, 26 agosto 2026 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion («CLO»), leader dell'innovazione nelle tecnologie di progettazione di capi d'abbigliamento in 3D, ha raggiunto un accordo che conclude la propria causa per violazione di brevetto negli Stati Uniti contro Zhejiang Lingdi Digital Technology Co., Ltd. (nota anche come Linctex), l'azienda che sviluppa Style3D. L'azione legale, avviata nel 2023, sosteneva che Linctex avesse fatto un uso intenzionale e non autorizzato della tecnologia brevettata di CLO. La causa mirava a ottenere il risarcimento dei danni e un provvedimento ingiuntivo per porre fine alla violazione di tre brevetti di CLO negli Stati Uniti. Nell'ambito della risoluzione, Linctex ha riconosciuto che il software contestato Style3D Studio viola i brevetti fatti valere da CLO (brevetti statunitensi n. 10,733,773, 11,410,355 e 11,222,448). Inoltre, Linctex ha anche riconosciuto che i brevetti fatti valere da CLO sono validi e applicabili. Gli altri termini dell'accordo rimangono riservati.

Da oltre 15 anni CLO si è guadagnata la fiducia di numerosi settori — tra cui il design della moda, la produzione di abbigliamento, l'automotive, gli articoli per la casa, la produzione cinematografica, i VFX e il gaming, tra gli altri — grazie a un impegno instancabile nella ricerca e sviluppo e a una cultura dell'innovazione. Per proteggere le idee e le invenzioni dell'azienda, CLO detiene un ampio portafoglio di brevetti e proprietà intellettuale in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Europa, Corea del Sud e Cina. CLO rimane irremovibile nel proprio impegno a tutela della propria tecnologia proprietaria e della propria proprietà intellettuale.

«CLO ha dedicato anni e investito ingenti risorse ed energie nello sviluppo di soluzioni rivoluzionarie che hanno trasformato numerosi settori», ha dichiarato Simon Kim, CEO di CLO Virtual Fashion. «La protezione della proprietà intellettuale non riguarda soltanto la nostra attività; riguarda il mantenimento del valore delle grandi idee e la promozione di un ambiente di concorrenza leale e d'innovazione a vantaggio di tutti. In questa era di digitalizzazione, è fondamentale tutelare il lavoro dei creatori e degli inventori per garantire una crescita sana e sostenibile del settore. Questo risultato dimostra il nostro impegno verso tale principio e verso la nostra comunità di utenti».

Rinomata per il proprio sviluppo incentrato sull'utente, CLO ha consentito a numerosi settori di adottare la progettazione in 3D. Nel 2024 l'impegno della Società nella ricerca e nell'innovazione è stato riconosciuto quando il co-fondatore Jaden Oh ha ricevuto un Academy Award per i suoi contributi alla produzione cinematografica attraverso lo sviluppo del software Marvelous Designer di CLO. CLO è saldamente impegnata a migliorare e innovare continuamente i propri prodotti e servizi per i propri utenti e clienti.

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