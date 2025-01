Cognex rafforza la leadership di mercato nella lettura di codici a barre industriali con due nuovi prodotti basati sull'intelligenza artificiale

I lettori di codici a barre DataMan 290 e 390, supportati da un servizio clienti leader del settore, offrono affidabilità e facilità d'uso senza pari

NATICK, Mass., 14 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi il lancio dei lettori di codici a barre DataMan® 290 e 390. Grazie alla tecnologia IA, questi lettori offrono prestazioni di decodifica affidabili per molte applicazioni in produzione. Cognex ha semplificato la configurazione e l'implementazione, permettendo a sempre più utenti di migliorare i processi di scansione dei codici a barre e aumentarne l'efficienza operativa.

"DataMan 290 ha superato le prestazioni di altre soluzioni concorrenti da noi testate, riuscendo a leggere codici che altri non erano in grado di leggere", ha affermato Peter Laurinčík, CEO di MTS - Modern Technology Systems. "Questa affidabilità, unita ad un design intuitivo, trasformerà le nostre operazioni di lettura dei codici a barre, consentendoci di aumentare la produttività e il numero di transazioni. Il supporto completo offerto da Cognex, dall'installazione alla formazione, fino all'implementazione e al runtime, garantisce prestazioni fluide in ogni fase del processo".

DataMan 290 e 390 offrono un set completo di funzionalità che consentono agli utenti di iniziare a gestire in modo rapido ed efficiente un'ampia gamma di applicazioni:

Oltre alla tecnologia avanzata, i lettori di codici a barre DataMan 290 e 390 sono supportati da Cognex Customer Success, un servizio di assistenza leader del settore che offre tutto ciò che si può chiedere, da risorse self-service a una rete globale di esperti. La migliore tecnologia e una guida personalizzata consentono agli utenti di pianificare, implementare ed espandere facilmente il loro progetto di visione.

Data Man 290 risolve la maggior parte delle applicazioni di lettura di codici a barre fin da subito, mentre DataMan 390 offre una risoluzione più elevata per le applicazioni più complesse, offrendo una gamma completa di soluzioni per soddisfare i requisiti di scansione dei codici. Questi lettori, insieme a Cognex Customer Success, riflettono l'impegno dell'azienda nel fornire la migliore esperienza possibile al cliente, promuovendo al contempo l'innovazione nella lettura dei codici a barre industriali. Per ulteriori informazioni, visitare cognex.com/dataman-290 o chiamare il numero 1-855-4-COGNEX.

Informazioni su Cognex CorporationCognex Corporation crea e commercializza tecnologie che affrontano alcune delle sfide più critiche nei settori della produzione e della distribuzione. Siamo un fornitore leader a livello mondiale di prodotti e soluzioni di visione artificiale che migliorano l'efficienza e la qualità in aziende ad alto potenziale di crescita in mercati finali industriali interessanti. Le nostre soluzioni combinano prodotti fisici e software per acquisire e analizzare informazioni visive, consentendo l'automazione delle attività di produzione e distribuzione per clienti in tutto il mondo. I prodotti di visione artificiale sono utilizzati per automatizzare la produzione o la distribuzione e il tracciamento di articoli discreti, come telefoni cellulari, batterie per veicoli elettrici e pacchetti di e-commerce, localizzandoli, identificandoli, ispezionandoli e misurandoli. La visione artificiale è importante per le applicazioni in cui la visione umana è inadeguata a soddisfare i requisiti di dimensioni, precisione o velocità, o casi in cui devono essere mantenuti sostanziali risparmi sui costi o miglioramenti della qualità.

Cognex è leader mondiale nel settore della visione artificiale, avendo venduto oltre 4,5 milioni di prodotti basati su immagini, che rappresentano oltre 11 miliardi di dollari di ricavi complessivi, sin dalla fondazione dell'azienda nel 1981. Con sede centrale a Natick, Massachusetts, USA, Cognex ha sedi e distributori nelle Americhe, in Europa e in Asia. Per maggiori dettagli, visitare cognex.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566758/Cognex_Corporation_390_v1_Both_On.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

