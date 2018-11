PANTONE lancia Studio, uno spazio di lavoro digitale che permette ai designer di trovare, catturare e sperimentare senza fine con il colore

Questa app per l'iPhone è la prima proposta di una nuova suite digitale che stimola il coinvolgimento e la collaborazione con il colore e l'effetto cromatico, consente la gestione dei colori e assicura l'integrazione fra i diversi dispositivi e la condivisione sui social

CARLSTADT, New Jersey, 2 agosto 2016 /PRNewswire/ -- Pantone LLC, una società del gruppo X-Rite e un'autorità a livello internazionale per quanto riguarda il colore, nonché fornitore di standard cromatici professionali, ha annunciato in data odierna il lancio di PANTONE Studio, una nuova app iOS per iPhone, nonché la più grande incursione del marchio nel mondo delle soluzioni digitali destinate ai settori creativi.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160801/394797

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160801/394796LOGO

Visto che gli strumenti digitali continuano a trasformare il processo creativo e l'esperienza di consumo di contenuti da parte degli utenti è in costante evoluzione, Pantone ha creato uno spazio di lavoro digitale completo e connesso destinato ai designer, per dar loro la possibilità di sperimentare la gamma completa di prodotti e servizi dell'azienda. Progettato in modo intuitivo dall'agenzia digitale di servizi completi Rokkan mettendo al centro il designer, PANTONE Studio assicura una maggiore praticità per quanto riguarda l'acquisizione del colore Pantone dal mondo esterno, costruendo e testando tale colore nelle palette, e condividendo il lavoro direttamente nel software di progettazione, sui social media o con amici, clienti e collaboratori.

"Cinquantatré anni fa, Pantone è stato introdotto come linguaggio standardizzato per comunicare colori specifici nel settore della stampa," spiega Ron Potesky, vice-presidente senior e direttore generale. "Oggi, Pantone è diventato iconico ed è indispensabile in quanto linguaggio cromatico de facto in tutte le discipline di progettazione, nonché come fonte di intelligenza e ispirazione del colore. Riconoscendo le esigenze e opportunità che esistono oggi per i designer, abbiamo creato PANTONE Studio per fornire loro uno studio per i colori personale e privato, un luogo in cui poter esplorare, catturare, creare e condividere l'ispirazione cromatica con amici e colleghi."

TRADURRE IL COLORE PER L'ERA DIGITALE

Chi si abbona a PANTONE Studio ha accesso a una libreria completa di più di 10.000 tonalità standardizzate provenienti da tutte le librerie e discipline Pantone, dalla moda ai colori per la grafica.

Per tradurre il noto processo di ricerca fra i colori di una palette PANTONE in una esperienza digitale di tipo istintivo, ciascuna Guida PANTONE è disposta in una griglia cromaticamente organizzata che permette agli abbonati di scorrere continuamente le famiglie di colori per trovare la tonalità perfetta.

I nuovi colori rilasciati da Pantone saranno aggiornati automaticamente nello studio digitale.

Valori cromatici e relativi riferimenti: per ciascun colore vengono visualizzati i dati cromatici (valori sRGB, Hex e CMYK) e le armonie (complementare, monocromatico, analogo, complementare suddiviso, triadico), nonché il riferimento incrociato visivo di tale colore in tutte le librerie Pantone, fra cui la serie PANTONE PLUS (grafica/inchiostro), Fashion, Home + Interiors (tessuti in cotone e pigmento) e PANTONE Plastics.

Palette colori: la creazione di palette dà vita ai colori in PANTONE Studio. Gli utenti possono creare palette costituite da un massimo di cinque colori, selezionandoli dalle apposite guide, estraendo i colori da foto e immagini, cercando i colori in base al numero e interagendo con le palette personalizzate fornite dai contenuti del Pantone Color Institute™. I designer possono inoltre:

All'interno dell'applicazione Studio, gli utenti possono sperimentare con le combinazioni di palette applicando i colori a diversi modelli esemplificativi, fra cui grafica, interni e tipografia. Come funzionalità sperimentale, i designer possono inoltre visualizzare i colori PANTONE su carte 3D pieghevoli e tessuti.

FONTE DI ISPIRAZIONE E INFORMAZIONI SULLE TENDENZE

Elemento fondamentale per l'esperienza umana, il colore è la chiave visiva in grado di creare una connessione con l'ambiente e le cose che amiamo. PANTONE Studio permette agli utenti di catturare l'ispirazione presente nel linguaggio Pantone e di cominciare immediatamente a lavorare con essa.

Catturare l'ispirazione dal mondo intorno a voi: Immagini stimolanti, provenienti da Instagram, Facebook, Pinterest, o dal rullino della macchina fotografica di un designer, diventano una palette in PANTONE Studio. I designer possono creare palette Pantone attingendo agli account sui social media e alle immagini presenti nel cellulare. Creare una palette nel momento dell'ispirazione è un'operazione ulteriormente semplificata dalla fotocamera e dal selettore colori regolabile della app, che permette di evidenziare una serie specifica di colori PANTONE da qualsiasi immagine caricata nell'applicazione.

Ispirazione in crowdsourcing con Colourlovers: per i designer che si rivolgono ad altri artisti come fonte di ispirazione, PANTONE Studio è collegato alla comunità di ColourLovers per raccogliere le stimolanti opere di altri. Gli utenti possono scorrere i disegni degli artisti organizzati in base al colore PANTONE e selezionare le palette da utilizzare.

Informazioni sulle tendenze dal Pantone Color Institute™: il Pantone Color Institute (PCI) fornisce previsioni sulle tendenze cromatiche, sviluppo dei colori dei marchi supportato dalle rispettive storie dei colori e sviluppo di palette per prodotti. PANTONE Studio mette le analisi approfondite del PCI a disposizione dei designer attraverso un pratico feed di contenuti ricchi di colori e immagini.

Il contenuto periodico comprende articoli incentrati sulle emozioni, i significati, la psicologia e il contesto che stanno dietro a particolari colori. Gli articoli copriranno argomenti del momento, come i colori associati a persone che fanno tendenza, argomenti riguardanti il mondo del design e i colori più popolari.

Il PCI fornisce inoltre colori, combinazioni e armonie PANTONE con informazioni e contesto di riferimento agli abbonati a PANTONE Studio, pronti per essere utilizzati come fonte di ispirazione o da elaborare all'interno dei progetti.

CONDIVIDERE I COLORI NELLA DIMENSIONE SOCIAL

Per i designer che amano condividere il proprio lavoro sui social media, inviare idee ai clienti o parlare di concept cromatici con i collaboratori, PANTONE Studio offre la possibilità di condividere le palette grazie a un'interfaccia intuitiva e a un aspetto completamente rinnovato. Le palette possono essere condivise su social network come Instagram e Facebook, oppure via e-mail tramite messaggi personalizzati.

PANTONE Studio fornisce inoltre un'ampia gamma di formati per condividere colori e palette, compresa la possibilità di incorporare il chip Pantone iconico in forma solida oppure trasparente. Ogni colore condiviso è corredato di nome e numero Pantone, in modo tale che chi ama il colore sappia quale utilizzare.

PROGRAMMI DI ABBONAMENTO E DISPONIBILITÀ

PANTONE Studio è ora disponibile per il download per iOS tramite l'App Store e per gli utenti già esistenti dell'applicazione myPantone.

Coloro che desiderano esplorare il linguaggio Pantone e condividere il colore sui social possono scaricare gratuitamente una versione base di PANTONE Studio, con la possibilità di sbloccare l'accesso totale a tutti gli strumenti Pantone e all'intelligenza dei colori attraverso un abbonamento acquistabile all'interno dell'applicazione.

Gli abbonamenti, che hanno un prezzo annuale di $4,99 | 4,99€ | £3,99/mese ($59,99 | 59,99€ | £44,99 fatturati in anticipo) o di $7,99 | 7,99€ | £5,99 con l'abbonamento mensile, offrono agli utenti valore e flessibilità per accedere a tutti i colori, strumenti e funzionalità Pantone.

In qualità di abbonati a PANTONE Studio, i creativi ricevono aggiornamenti automatici delle funzionalità, che saranno rilasciati nell'arco dei prossimi mesi. Pantone, inoltre, presenterà una versione iOS potenziata per iPad, nonché versioni desktop per i sistemi operativi Android, Windows e MAC.

Gli utenti della app myPantone possono usufruire di prezzi promozionali.

Informazioni su Pantone e sul Pantone Color Institute

PANTONE®, una consociata interamente controllata di X-Rite, Incorporated, è l'autorità globale nell'ambito del colore e fornisce standard cromatici professionali destinati ai settori della progettazione. Il linguaggio cromatico universale di Pantone è oggi utilizzato da 100 milioni di professionisti della progettazione in tutto il mondo per accedere a tendenze, comunicare scelte e controllare l'uniformità del colore su ogni superficie, struttura, materiale e finitura immaginabile.

Attraverso il Pantone Color Institute, Pantone continua a tracciare la direzione futura del colore e a studiare in che modo il colore influenzi il pensiero umano attraverso processi, emozioni e reazioni fisiche. Pantone è inoltre impegnata a fornire ai professionisti una conoscenza più approfondita del colore e ad aiutarli a utilizzare quest'ultimo in modo più efficace. Sempre fonte di ispirazione e di idee sull'uso del colore, Pantone offre anche prodotti di design e servizi per i consumatori. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.pantone.com. Per le ultime novità, tendenze, informazioni e conversazioni, collegatevi a Pantone su Facebook, Twitter, Pinterest, e Instagram.

Contact:

Leila Rodrigues LeilaRodrigues@pantone.com