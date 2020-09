"Il Potere del cambiamento", il nuovo libro di Dario Silvestri è già un successo

Torino, 20 maggio 2019 - Uno dei libri che ha tutte le carte in regola per essere una vera e propria sorpresa nella presente stagione editoriale è Il Potere del Cambiamento di Dario Silvestri. Edito da Hoepli ed uscito in libreria solo da qualche settimana, il libro si propone come un utile “manuale del cambiamento” per superare molti delle difficoltà e delle ferite che ci permeano e non ci permettono di vivere una vita serena e in armonia.

“Il Potere del Cambiamento – Prepara la tua mente per il successo”, questo il titolo completo, contiene alcuni consigli di Dario Silvestri, imprenditore di successo, formatore e coach della performance. Seguitissimo sui maggiori social come Instagram e Youtube, possiede anche un sito dove pubblica molti articoli e video utili per aiutare i suoi lettori a superare momenti assolutamente negativi con un approccio del tutto innovativo.

Il metodo di Dario Silvestri

Il suo metodo è totalmente incentrato sul tema del cambiamento. Accettare il cambiamento, secondo l’autore, è necessario per poter superare e lasciarsi alle spalle delusioni ed insuccessi e prendere ciò che ognuno merita veramente, sia in ambito lavorativo che in ambito personale ed affettivo. Oltre 15 anni di esperienza come coach di grandi sportivi, imprenditori e personaggi dello spettacolo, hanno permesso a Dario Silvestri di accumulare esperienza fondamentale a risolvere anche i casi più difficili. La sua filosofia è molto semplice: accettare il cambiamento significa accettare la natura della vita che, per definizione, non è fissa ma variabile. Facendo questo è poi possibile accettare tutti i nostri lati nascosti ed i lati negativi che – se ben sfruttati – permettono di evolvere e raggiungere il successo.

Come l’autore ha scritto nel suo libro:

Il cambiamento ha una forza positiva, che trascina con sé altri cambiamenti e trasforma completamente la nostra vita. Quello che serve è trovare la chiave che apra una nuova strada, che ti porterà molto oltre quello che avresti potuto anche solo sperare e che è invece pronto ad attenderti.

Il potere del cambiamento

Uno dei fraintendimenti più comuni nella società moderna è che siano gli altri a cambiare mentre noi siamo immobili. Questo non è vero. Tutti cambiamo ad una velocità impressionante e solo chi è allenato ad accettare il cambiamento può rendersi conto dei processi in atto e cambiare strada per tempo. Meglio tardi che mai: ci sarà sempre l’occasione di cambiare la strada intrapresa in passato, basta avere lungimiranza e saggezza.

Il libro di Dario Silvestri, quindi, parte dal presupposto che solo noi possiamo migliorarci interiormente e nessun intervento dall’esterno potrà mai arrivare a toccare la nostra individualità. Per questa ragione Il Potere del Cambiamento – Prepara la tua mente per il successo è da intendersi come una guida e non come un manuale d’istruzioni da seguire alla lettera. Per avere successo i consigli dell’autore dovrebbero essere assimilati ed applicati volta per volta finché non si riesce a “camminare da soli”. Il più grande successo, quindi, sarà quello di diventare pienamente autonomi e non necessitare di input da parte di altre persone per cambiare veramente.

