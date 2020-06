Storie di meravigliosa naturalezza

Tivoli (Roma), 29 maggio 2019 - L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae, nell’ambito dell’iniziativa Appuntamento in Giardino, promossa dall’APGI - Associazione Parchi e Giardini Italiani, organizza per sabato primo giugno una visita guidata a Villa d’Este, curata dall’arch. Fabio Sedia e dall’agr. Aurelio Valentini, rispettivamente responsabile e consulente per la gestione del giardino.

Attraverso questo evento, il giardino racconta la sua storia di bellezza e fragilità, scritta, modellata e disegnata con pietre, alberi, siepi, fiori e acqua. Il pubblico è invitato a scoprirne la sorprendente ricchezza artistica, botanica e paesaggistica.

“L’iniziativa APGI – dichiara Andrea Bruciati, Direttore dell’Istituto – rappresenta l’occasione per raccontare le attività necessarie a curare, proteggere e valorizzare i giardini, ecosistemi di fascino e armonia, ma anche delicati e di estrema fragilità. Inoltre l’evento si tiene, come sottolinea la stessa Associazione, in coincidenza con la Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (European Sustainable Development Week), in programma dal 30 maggio al 5 giugno 2019. L’apertura dei giardini è pertanto un importante appuntamento per sensibilizzare i visitatori sui temi della sostenibilità e dell’ambiente.”

In questa occasione sono aperte alcune aree generalmente non accessibili, quali la Grotta di Diana, la Serra all'Organo e la Fontana di Rometta. L’iniziativa è in linea con la politica delle Villae, che tendono al recupero di zone chiuse o dismesse, alla restituzione di esse alla pubblica fruizione e alla rotazione dei reperti dei depositi, per valorizzare un patrimonio archeologico misconosciuto anche agli studiosi.

Appuntamento ore 9.45 presso il chiostro di Villa d’Este

Visita gratuita (fino ad esaurimento posti)

Ingresso secondo la normale tariffazione (salvo gratuità e riduzioni di legge)

Informazioni:

www.villaadriana.beniculturali.it

https://www.apgi.it/appuntamento-in-giardino/