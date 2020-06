Come decidere di dimagrire, iniziare a farlo e portarlo a termine: finalmente un libro ironico sulla dieta che vi farà divertire, vi aiuterà a vedere il cibo con occhi nuovi e, magari, vi farà persino tornare in forma! Un comfort book per il vostro benessere, per credere in voi stessi e coltivare la vostra autostima. L’autrice ha scritto questo libro perché adora ascoltare e anche raccontare storie, e le diete sono spesso narrazioni di vincite e rivincite, rinascite e conquiste di potere. Beati quelli che nascono magri e ci rimangono per sempre, ma benedetti anche coloro che un giorno decidono di poter fare di più per se stessi. A questi ultimi è dedicato questo libro: fatti, emozioni e storie per trarre ispirazione, mettere a tacere le urla della bilancia e diventare protagonisti della propria storia.

Milano, 4 giugno 2019 - “Dimagrire, porca miseria! - Comfort Book”: già dal titolo, una scelta editoriale innovativa, decisa, comunicativa.

Perché voler dimagrire è un desiderio che accompagna moltissime persone, forse la maggior parte di esse, senza grandi distinzioni di sesso e socialità. Ma non solo. Perché sentire di voler assottigliare i propri confini si accompagna spesso a un senso di inadeguatezza che può essere fonte di piccole, grandi sofferenze. Idiosincrasie, autoironia, lievi isterie.

L’autrice affronta l’argomento con piglio e umorismo, senza rinunciare a uno stile narrativo delicato e rispettoso, perché il bisogno di snellezza che ci caratterizza - e spesso ci ossessiona - merita di essere raccontato più che descritto .

Questo non è infatti un saggio sociologico o un manuale di psicologia: e allora, di che cosa si tratta? La risposta sta proprio nel sottotitolo: un comfort book, un libro cioè in cui ritrovarsi, riconoscersi e forse aggrapparsi quando si avverte la necessità di rimettersi in discussione per provare a migliorarsi, partendo dal proprio corpo ma andando, evidentemente, anche oltre. “Dimagrire, porca miseria!” è un libro per ripercorrere tutte le tappe che portano dalla decisione di voler perdere peso, all’entusiasmo che ne consegue; fino al calo di motivazione, nascosto dietro a ogni angolo.

Una quotidianità scandita dalla dieta diventa così una somma di piccoli riti, buoni propositi e voglia di vedersi migliori, non solo esteticamente. Entrano così in gioco autostima e disciplina, senso della misura e capacità di ascoltarsi. Un cammino da osservare con cura, perché in grado di rivelare tanto della nostra umanità. Per questo la scrittura segue un doppio registro, affrontando il tema con verve comica ma senza dimenticare quante difficoltà possa comportare il sovrappeso, anche quando lieve. Insomma, un libro per chi saprebbe già come fare per perdere peso. Ma non riesce a iniziare. Perché per dimagrire non è sufficiente attenersi alle tabelle dei conteggi calorici, occorre volersi bene, in primis.

Anche per questo, il libro si apre, nel suo cuore, a una serie di veri e propri racconti, dove il cibo è al centro del mondo dei loro protagonisti che svelano a volte tratti acerbi della propria personalità, a volte tensioni semplicemente drammatiche.

“Dimagrire, porca miseria!” è un libro da leggere quando i libri sui metodi più folgoranti per perdere peso, ormai, li si è letti un po’ tutti.



