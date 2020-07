Giornate dell'Archeologia 2019 - JNA. Laboratorio didattico Dire, fare...giocare, archeologia e travestimento

Villa Adriana

Domenica, 16 giugno 2019

Ore 10.30

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae partecipa domenica 16 giugno alle Giornate dell’Archeologia - JNA 2019, con il laboratorio didattico Dire, fare...giocare, archeologia e travestimento, organizzato presso Villa Adriana alle ore 10.30.

Il gioco svolge all’interno della società un rilevante ruolo educativo. Anticamente venivano utilizzati per lo più oggetti di vita quotidiana, come monete e noci, ma anche materiali creati specificamente a fini ludici, come tavolette, palle e dadi. Le Villae intendono in questa occasione mettersi in gioco, avvicinando i bambini di oggi al passato attraverso un’attività che li coinvolga direttamente e li diverta.

Durante il laboratorio si possono sperimentare giochi dai nomi bizzarri (Talus, Duplum Molendinum, Nummum iactare …) e indossare riproduzioni di capi di abbigliamento in stile romano per una foto ricordo.

“L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este - dice il Direttore delle Villae Andrea Bruciati – prosegue nelle attività di divulgazione utili a far comprendere meglio l’attività dell’archeologo e a diffonderne la conoscenza. Nella nuova prospettiva introdotta per rendere i diversi siti elementi propulsori di crescita culturale della società viene ad assumere assoluta centralità il concetto di “esperienza”, al fine di applicare alle visite delle scuole e dei gruppi di lavoro il metodo di una ‘educazione attiva’. Stavolta il pubblico di riferimento è scelto tra i giovanissimi, nella consapevolezza che l’apprendimento passa, ancora di più, soprattutto dal gioco e dalle emozioni.”

Il laboratorio è svolto a titolo gratuito dal Servizio Didattico dell’Istituto (attività a cura di Lorenza Alcaro, Viviana Carbonara e Francesca Roncoroni).

Età: 6-11 anni

Informazioni: www.villaadriana.beniculturali.it

Ingresso secondo la normale tariffazione (salvo gratuità e riduzioni di legge, ingresso libero per i minori di 18 anni), laboratorio gratuito.