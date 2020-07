L'Hard Rock Cafe collabora con Moving Mountains per lanciare in Italia le hamburger vegetariane Food Tech Burger

La grande hamburger vegetariana da 170 gr "Bleeding Burger" viene lanciata nella leggendaria catena di hamburger a Venezia, Roma e Firenze

LONDRA, 11 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Moving Mountains®, azienda all'avanguardia nella tecnologia alimentare a base vegetale, il 14 giugno 2019 lancia ufficialmente la sua hamburger vegetariana "Bleeding burger" nella leggendaria catena di hamburger Hard Rock Cafe in 23 ristoranti di tuta l'Europa, compresi quelli di Venezia, Roma e Firenze.

La grande Moving Mountains Burger da 170 gr, che sfrigola, odora, sanguina e ha lo stesso gusto della carne ma è completamente a base vegetale, sarà aggiunta al menu permettendo a più persone di assaggiare il futuro del cibo.

L'iconico "Café" offrirà una porzione classica di hamburger, contenente 25 gr di proteine. L'hamburger a base vegetale della Moving Mountains con formaggio cheddar (facoltativo) e un croccante anello di cipolla, servita con una foglia di lattuga e pomodoro maturo su un panino tostato, e l'aggiunta di patatine fritte.

La partnership riunisce due marchi che offrono al mercato le hamburger migliori e più originali. L'introduzione della tecnologia alimentare Moving Mountains Burger fornisce un'opzione di "carne" vegetariana a flessitariani, vegani, vegetariani e anche a chi mangia la carne, ma senza compromettere il gusto.

Simeon Van der Molen, fondatore di Moving Mountains dice: "La nostra missione è quella di espandersi in nuovi ristoranti e nuove città, offrendo pasti veramente flessitariani a tutti i clienti, grazie alle più recenti tecnologie alimentari. Il nostro lancio nel famoso Hard Rock Cafe, rinomato in tutto il mondo per le sue leggendarie hamburger, certifica l'hamburger Moving Mountains come un'hamburger da 170 gr davvero deliziosa che può competere con quelle di manzo sia per gusto che per dimensioni!"

L'hamburger Moving Mountains Burger

Ogni hamburger Moving Mountains è prodotta con ingredienti naturali, scienza all'avanguardia, macchinari allo stato dell'arte e tecnologie alimentari di ultima generazione, in modo che l'hamburger riproduca la carne animale in tutti i modi: nel mezzo sanguina persino, con succo di barbabietola invece che con sangue. Altri ingredienti naturali includono succulenti funghi ostrica, piselli, proteine del frumento e della soia, olio di cocco ricco di antiossidanti, avena e la dose raccomandata di vitamina B12.

L'hamburger Moving Mountains Burger da 170 gr contiene zero colesterolo, 25 g di proteine vegetali, è vegana ed esente da antibiotici e ormoni.

Moving Mountains è un'azienda britannica indipendente al 100%; la sua carne a base vegetale richiede meno terra e acqua e produce meno emissioni di gas serra rispetto alla carne animale.

