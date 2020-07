SlimeFest 2019, la festa di Nickelodeon che si è svolta sabato 15 giugno a Mirabilandia

Grandi nomi sul palco: Alessandro Casillo, Biondo, Briga, Einar, Emma Muscat, Federica Carta, Martina Attili, Matteo Markus Bok, Mose, Mr.Rain, Shade, Thomas.

Ravenna, 17 giugno 2019 - Successo di pubblico per SlimeFest, il grande evento di musica e divertimento di Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) di Viacom International Media Networks Italia, che si è svolto sabato 15 giugno a Mirabilandia. SlimeFest è sinonimo di musica, divertimento e slime, la sostanza verde “appiccicosa” che ha inondato tutti gli ospiti e una parte del pubblico venuto proprio per assaporare questa esperienza.

Padrona di casa è stata Federica Carta che, oltre a presentare, si è esibita sul palco insieme al resto del cast: Alessandro Casillo, Briga, Einar, Emma Muscat feat. Biondo, Matteo Markus Bok, Mose, Mr.Rain feat. Martina Attili, Shade e Thomas. Inoltre, sul palco sono saliti anche tanti Talent e Creator tra i più amati e popolari per il pubblico di Nickelodeon: Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei e Sespo: i Valespo, Valeria Vedovatti.

“Siamo molto contenti del successo di questa quarta edizione di SlimeFest la seconda al Parco di Mirabilandia che ringraziamo per la grande collaborazione in una partnership che ha portato SlimeFest ad essere un evento unico per il suo pubblico di riferimento e un appuntamento ormai imperdibile per tutti i ragazzi. Ringrazio anche i nostri partner - Big Babol, Trrrlz, Panini e Kia - che si sono legati all’evento divenendo parte integrante del successo di un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che hanno partecipato, kids, tweens e famiglie.” – ha dichiarato Micaela Lodrini VP Trade Marketing & Brand Solutions Viacom Pubblicità.

“Mirabilandia e SlimeFest sono due brand molto importanti e conosciuti, che parlano per lo più allo stesso pubblico di riferimento. Mi riferisco alle famiglie con bambini e ai teenager. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di iniziare questa bellissima collaborazione con Nickelodeon già due anni fa per portare al parco SlimeFest. Siamo molto orgogliosi di questa partnership che anche quest’anno non ha tradito le aspettative: è stata un’edizione emozionante, straordinaria e soprattutto piena di Slime e tanto divertimento” – ha dichiarato Sabrina Mangia, Sales & Marketing Director di Mirabilandia.

Il super speciale televisivo dedicato a SlimeFest andrà in onda quest’anno a pochi giorni dall’evento. La prima parte sarà trasmessa venerdì 21 giugno alle 20:00 solo su Nickelodeon, canale 605 di Sky, mentre l’appuntamento con la seconda parte sarà lunedì 24 alle ore 20:00. La versione completa, da 50 minuti, andrà in onda su Nickelodeon mercoledì 26 giugno sempre alle 20:00 e domenica 30 giugno alle 17.00 su MTV (canale Sky 130).