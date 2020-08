Buon compleanno a…Mirabilandia!

Il Parco divertimenti più grande d’Italia compie 27 anni e festeggia con uno straordinario Holi Dance Festival

Ravenna, 24 luglio 2019 – Sabato 27 luglio Mirabilandia compie 27 anni e festeggia con una giornata speciale e orario prolungato fino all’una di notte. In programma una festa di compleanno senza precedenti che quest’anno diventa Holi Dance Festival, all’insegna della musica e dei colori.

Una festa per tutti, con tanta musica, scandita dal lancio verso il cielo di polveri colorate che ricadono come una pioggia magica, "dipingendo" grandi e piccoli. Ad accompagnare ogni lancio, per un’atmosfera di grande divertimento in cui i protagonisti diventano gli spettatori, ci saranno performance e dj set. La line up vedrà alternarsi alla consolle e sul palco famosi deejay e vocalist, tra questi Provenzano, Shorty, Adam Clay, Danko, Smoothies, Kamy Aksell.

Holi Dance Festival è una tappa del tour ufficiale del più grande festival dei colori che quest’anno, per la prima volta, arriva anche al Parco ravennate.

Per festeggiare tutti insieme sono previsti biglietti speciali di ingresso validi dalle 16 all’una di notte alla tariffa eccezionale di €14,90.

Durante la serata non mancherà il momento della torta di compleanno per soffiare tutti insieme sulle 27 candeline!

