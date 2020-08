ENEADI FESTIVAL - Idee a confronto domani 25 luglio Gentiloni a seguire Freccero

Domani sera all'Eneadi Festival - idee a confronto, in Piazza Indipendenza a Pomezia, a partire dalle 21:30 Carlo Puca intervisterà l'ex presidente del consiglio Paolo Gentiloni sui principali temi dell'attualità politica. A seguire il direttore di RaiDue Carlo Freccero presenterà il suo ultimo libro "Fata e strega: Conversazioni su televisione e società" edito da Edizioni Gruppo Abele, in cui racconta l’evoluzione del rapporto tra comunicazione pubblica, cultura e società. Un viaggio che ha per protagonista la televisione e che parte dalla Tv degli sceneggiati e del maestro Manzi per arrivare sino a quella dei format, dei reality e al sistema dei social.

