Evento Innovare, comunicare: l'editoria e la carta del digitale

Roma, 29 agosto 2019 - In un contesto comunicativo interessato da profondi cambiamenti di scenario sul lato dell'offerta di contenuti e della loro fruizione, la Fondazione Ente dello Spettacolo intende rilanciare il tema dell'innovazione tecnologica nel mondo editoriale da una posizione di avanguardia . Da una parte mettendo a disposizione dei propri abbonati l'archivio della Rivista del Cinematografo, il più longevo giornale di critica italiana (nato nel 1928); dall'altra, lanciando la nuova app della RdC, un "regalo" per tutti i suoi lettori che vogliono leggere il magazine anche in versione mobile.

Due piccole rivoluzioni, figlie della sempre più stretta sinergia tra Fondazione Ente dello Spettacolo e Volocom, società leader nella progettazione, implementazione e assistenza tecnica di sistemi software per il knowledge management e la gestione delle informazioni per la rassegna stampa multimediale.

Oltre ad essere fornitore ufficiale della rassegna stampa quotidiana sul cinema, Volocom ha garantito alla Fondazione Ente dello Spettacolo il proprio know-how tecnico per la transizione paper-to-digital dell'archivio della rivista e ne ha realizzato la app, fornendo un contributo fondamentale a due delle mission values più importanti per la Fondazione: la preservazione della memoria e la diffusione della conoscenza cinematografica.

Le azioni combinate tra FEdS e Volocom rappresentano un modello interessante di sviluppo per l'editoria sul cinema, concepito con l'ambizione di ribaltare paradigmi comunicativi obsoleti e inefficaci di fronte alle sfide poste dalla digitalizzazione.

I contenuti di questa cooperazione saranno al centro dell'incontro "Innovare, comunicare: l'editoria e la carta del digitale", che si terrà in occasione della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Venerdì 30 agosto, ore 12, presso l'Hotel Excelsior (Sala Tropicana 1).

Interverranno all'incontro: Davide Milani, Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo e V alerio Bergamaschi, Amministratore unico Volocom.

A tutti i partecipanti Volocom darà in prova gratuita per una settimana il servizio di edicola digitale, che consente di sfogliare quotidiani e riviste italiane ed estere da un unico punto di accesso.

La Fondazione Ente dello Spettacolo, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, dal 1946 si occupa di diffusione, promozione e valorizzazione della cultura cinematografica in Italia e all’estero. Svolge attività di editoria tradizionale – con la «Rivista del Cinematografo», il più antico periodico italiano di critica cinematografica dal 1928; le collane dedicate al cinema e agli audiovisivi Frames e Le Torri; gli annuali Rapporti sul mercato e l’industria del cinema in Italia – ed elettronica attraverso il portale Cinematografo.it, considerato punto di riferimento per professionisti, studiosi e appassionati di cinema e media partner di importanti siti web nazionali e agenzie stampa.

