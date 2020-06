LG SIGNATURE al London Design Festival 2019: l'unione tra arte e tecnologia

Il marchio premium ospiterà un evento esclusivo con artisti di spicco

In occasione della prestigiosa fiera di Londra

LONDRA, 12 settembre 2019 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE, il marchio premium di LG Electronics, parteciperà per la prima volta al London Design Festival 2019. Esplorando il rapporto tra arte e tecnologia e il loro impatto sul design contemporaneo, LG SIGNATURE coinvolgerà importanti leader del settore in una conferenza esclusiva e in un dibattito presentando al contempo l'ultima serie di prodotti di gamma alta.

Partendo dal tema "Art Inspires Technology. Technology Completes Art.", i pluripremiati architetti Massimiliano e Doriana Fuksas dello 'Studio Fuksas' e Antoine Preziuso, uno dei maggiori esperti mondiali di orologi di lusso e fondatore del collettivo londinese UVA (United Visual Artists) Matt Clark, assieme a WookJun Chung, Direttore di Home Appliance & Air Solution Design Lab., LG Electronics, condivideranno le loro idee su come l'interazione tra tecnologia e arte possa dare vita a dei capolavori. Jonathan Bell, redattore capo della rivista Wallpaper* modererà il dibattito che introdurrà nuove prospettive sui modi in cui tecnologia e arte si ispirano e si completano a vicenda.

L'ultima gamma di prodotti LG SIGNATURE, tra cui e OLED TV W, il frigorifero combinato e il frigorifero multidoor, la cantinetta dei vini, la lavasciuga, il purificatore d'aria e il climatizzatore, saranno esposti in un set progettato in collaborazione con Wallpaper*.

"Siamo entusiasti di partecipare al London Design Festival di quest'anno e di poter lavorare a questo progetto con personalità del settore così rinomate. Ci auguriamo che questo evento dia ai consumatori l'opportunità di guardare al mondo della tecnologia con un occhio più aperto, attraverso la lente dell'arte", ha dichiarato Brian Na, CEO di LG Europe.

I visitatori del London Design Festival 2019 potranno visitare la mostra LG SIGNATURE presso l'ala est del Somerset House dal 18 al 21 settembre.

