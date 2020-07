Regalare esperienze indimenticabili con Liveinup

Roma, 30 settembre 2019 - Sognare ad occhi aperti, scoprire il mondo e vivere innumerevoli avventure: questo promette di offrire Liveinup, una delle realtà online più dinamiche e innovative del panorama nazionale ed europeo.

La mission di Liveinup è far vivere e regalare esperienze uniche attraverso spettacolari voli in parapendio o mongolfiera, esperienze al volante delle auto più suggestive al mondo, ogni sorta di sport acquatico e meravigliose gite in barca. L’offerta si articola e caratterizza per la cura nella scelta delle esperienze, un supporto sempre attivo in grado di seguire il cliente h24 e la garanzia di selezionare il miglior prezzo disponibile sul mercato.

Che si voglia vivere la propria avventura sospeso in aria, in mare aperto o con i piedi ben saldi sulla terra, Liveinup ha in catalogo centinaia di offerte utili a soddisfare ogni desiderio oppure a regalare l’esperienza della vita ad un amico, alla persona amata o ad un proprio familiare. Sia che si decida di vivere l’esperienza in prima persona o regalarla, Liveinup assicura un servizio flessibile e funzionale, per aiutare il cliente a scegliere la soluzione ideale per massimizzare l’esperienza, nonché a supportarlo in tutte le sue necessità. Se si è amanti della natura, i voli in mongolfiera sono la soluzione migliore per chi vuole librarsi in volo, nel massimo della tranquillità e del silenzio, per godersi le suggestive vette alpine, le colline nel Chianti, o gli scenari cittadini di Milano o Roma. I voli in mongolfiera sanno regalare l’emozione del volo a centinaia di metri dal suolo, ma senza la frenesia degli sport estremi e dei voli più adrenalinici, che sono in ogni caso a disposizione dei più temerari: ne sono un esempio l’offerta ZipLine a Latina, il parapendio con la campionessa Nicole Fedele o un volo in aliante o elicottero, capaci di regalare la sensazione di avere il mondo nelle proprie mani.

Per chi non ama il volo ma preferisce l’adrenalina, che solo 300 cavalli di pura potenza possono regalare, Liveinup ha selezionato decine di esperienze di guida a bordo delle auto più veloci al mondo su circuiti capaci di farci sentire come gli idoli delle quattroruote. Ferrari e Lamborghini sono i bolidi più ricercati e desiderati da ogni appassionato di auto al mondo. Con Liveinup è possibile mettersi alla guida della propria auto da sogno e vivere una giornata indimenticabile su circuiti automobilistici di diverse regioni italiane: dall’Autodromo di Castelletto a Pavia all’Autodromo di Vallelunga vicino Roma, dai circuiti internazionali di Viterbo, Napoli e Busca, passando per la Pista Azzurra di Jesolo sulla costa veneta. Ai piloti più esigenti è dedicata l’offerta con la Formula Abarth, la Formula BMW e la Honda Sport Prototipo, delle monoposto capaci di regalare le emozioni di una Formula 1.

Liveinup offre, inoltre, un vasto ventaglio di opportunità per gli amanti del relax e del buon cibo, con offerte in magnifici resort e ristoranti gourmet della penisola. Lo stesso relax che è possibile ricercare a bordo di una splendida barca in mezzo al mare, mentre in motoslitta ci si può avventurare tra le montagne ed il candore delle nevi. La natura è sempre presente nelle offerte di Liveinup con trekking sul Pollino, nella Valle Alcantara ed in altre magiche località; in mountain bike, invece, si potranno percorrere i sentieri dell’Umbria più nascosta e misteriosa. Tra le offerte non mancano i tour della Roma Antica, dei Musei Vaticani e del Colosseo, oltre alle numerose testimonianze archeologiche sotterranee capaci di farci respirare l’atmosfera di duemila anni fa. Per la sera, si potrà scegliere un’insolita e romantica cena sul Tram Jazz attraversando i luoghi più belli della capitale mentre ci si delizia con del buon cibo ed un concerto di musica dal vivo.

https://www.liveinup.it/

