I servizi di Espresso Translations: Agenzia di traduzione a Milano

Milano: 27 Novembre 2019 - In un mondo sempre più globalizzato la conoscenza delle lingue è importante, ma non è sempre possibile avere competenze linguistiche approfondite e diversificate per ogni necessità, che si tratti di attività lavorative, burocratiche o di altro genere.

Invece di rinunciare ad interessanti opportunità o lanciarsi in improvvisate trasposizioni, è meglio affidarsi a professionisti del settore come Espresso Translations Traduzioni Milano, un’agenzia di traduzione che offre molteplici servizi di alta qualità.

Questa società è stata fondata nel 2011 da due intraprendenti traduttori che sono partiti dalla loro solida esperienza in ambito italiano-inglese per sviluppare poi l’attività in maniera esponenziale, ampliando offerta e clientela. Al momento infatti la rete di traduttori si è allargata a ben 200 collaboratori, che lavorano su oltre 150 combinazioni linguistiche, spaziando dal francese all’arabo, passando per coreano e somalo, e garantendo piena soddisfazione di ogni esigenza.

Proprio per offrire il massimo della personalizzazione, sono disponibili diverse tipologie di traduzioni che implicano competenze specifiche, come documentazioni tecniche, testi letterari o legati al mondo della finanza o del marketing, il tutto con certificazione ISO di qualità. I traduttori impiegati hanno almeno 5 anni di esperienza, sono profondi conoscitori della lingua di partenza e rigorosamente nativi nella lingua di destinazione, per assicurare una resa ottimale e fluida. Il loro lavoro è caratterizzato da estrema serietà e puntualità, dimostrando sempre un meticoloso rispetto delle scadenze. Per particolari urgenze, è inoltre possibile usufruire di servizi di consegna rapida, in modo da ottenere una traduzione nel giro di qualche ora, senza perdere in qualità e accuratezza.

All’interno dell’ampia offerta di Espresso Translations si possono inoltre individuare utili attività di revisione di traduzioni, per correggere e rendere impeccabile un testo o un documento, traduzioni giurate per uso ufficiale, sottotitolaggio e interpretariato, per servizi di traduzione simultanea in eventi multilingue di ogni tipo.

Questa azienda permette di accedere alle varie proposte usufruendo di tariffe competitive e di totale trasparenza dei costi grazie a preventivi veloci e dettagliati, richiedibili direttamente tramite form online.

Società prestigiose e famose in tutto il mondo, come Ferrari, Amazon e ManPower, sono clienti soddisfatti di questa agenzia di traduzione altamente affidabile, che rappresenta un canale ottimale per usufruire di competenze linguistiche e culturali approfondite, combinazione vincente per ottenere testi non solo lessicalmente corretti ma anche, se necessario, adattati ad un contesto e ad un mercato differenti. Questo passaggio diventa indispensabile in certi ambiti, come per esempio nel settore pubblicitario, dove i messaggi, sia per struttura che per contenuto, hanno bisogno di un surplus di lavoro per essere efficaci anche in un paese diverso rispetto a quello per cui erano stati realizzati in origine.

Un’attenzione ai dettagli estremamente marcata, unita a preparazione ed esperienza, hanno portato Espresso Translations a conquistare sempre più fasce di mercato, traendo forza dalla passione dei fondatori che continuano, fra i tanti impegni gestionali, a portare avanti l’attività di traduttori da cui tutto è partito, restando quindi a stretto contatto con le esigenze concrete dei clienti e con lo svolgimento pratico di questa professione importante e complessa.

Info e dettagli: Espresso Translations è un’agenzia di traduzione a Milano che offre servizi di traduzione documenti, siti web e trascrizione in molteplici lingue.