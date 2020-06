X-Factor: Over 40 compatti per Samuel, Sfera Ebbasta totem dei Millennials

Roma, 11 dicembre 2019 - I favori del pronostico, sul fronte giudici, vanno a Sfera Ebbasta (81% di preferenze nella fascia 18-25 anni e 74% tra i 25 e i 40 anni) e Samuel, per il quale votano compatti i suoi coetanei (Over 40). Tra i concorrenti Sofia Tornambene spopola al Centro Italia, mentre più incerta è la situazione nel resto d’Italia, con Davide Rossi a prevalere al Nord Ovest, i Booda al Nord Est e i Sierra al Sud.

È la fotografia scattata dall’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che, in vista della finale di X Factor, in programma giovedì al Mediolanum Forum di Assago, ha preso in esame i dati geografici e demografici su un campione di scommettitori nel periodo giugno/dicembre 2019.

Dalla rilevazione emerge come gli scommettitori più attivi siano quelli della fascia 40-55 anni, con il 65%, delle scommesse totali. Seguono i giocatori tra i 25 e i 40 anni con il 30% delle giocate. Poche puntate, invece, nella fascia 18-25 anni (3%) e Over 55 (2%).

Duello Sfera Ebbasta/Samuel, ma al Sud è Maionchi-mania

Il dato anagrafico degli scommettitori si riverbera anche sul quadro dei giudici favoriti per il successo finale, con un’interessante corrispondenza di età.

Gli Over 40 votano, infatti, compatti per Samuel: al frontman dei Subsonica, una delle new entry della 13° edizione del talent, va il 69% delle preferenze degli scommettitori tra i 40 e i 55 anni, coloro che, di fatto, sono suoi coetanei, essendo il cantautore nato nel 1972.

Di contro, nella fascia 18-25 anni a far la parte del leone (81% delle puntate) è il quasi coetaneo Sfera Ebbasta, classe 1992; il rapper milanese raccoglie consensi anche tra i suoi coscritti, la fascia 25-40 anni, con il 74% delle scommesse piazzate a suo favore.

Nel computo totale, Sfera Ebbasta guida la classifica con il 37% delle scommesse, seguito da Samuel (28%) e Mara Maionchi (27%). Staccatissima Malika Ayane con solo 8% delle giocate.

Analizzando i dati per ripartizione geografica, Sfera Ebbasta domina al Nord Est (il 30% del bacino di giocate nazionali), con una maggioranza bulgara delle giocate: per lui il 99% delle preferenze degli scommettitori. Al Nord Ovest, cui va il primato nazionale di giocate (59% del totale), il quadro è più eterogeneo, con Samuel in testa (41%), marcato stretto da Maionchi (39%); gli altri due “padroni di casa”, i milanesi Malika Ayane e Sfera Ebbasta, si devono accontentare rispettivamente del 17% e del 3% delle giocate.

Curiosamente, al Sud, che vale il 13% delle giocate, domina Mara Maionchi (72% delle scommesse piazzate), campionessa in carica, ma fuori dai giochi a causa dell’eliminazione del suo ultimo concorrente, il cantautore Eugenio Campagna. Poco attivi sulla categoria giudici gli scommettitori del Centro Italia: soltanto l’1% delle scommesse per loro; il 59% degli scommettitori punta su Malika Ayane, il 44% su Sfera Ebbasta.

Concorrenti: chi per il dopo Anastasio?

Al Centro gli scommettitori appaiono decisamente più interessati ai concorrenti e lo confermano piazzando il 31% delle scommesse: primato ancora al Nord Ovest (42%), mentre Nord Est e Sud Italia raccolgono rispettivamente il 15% e l’11% delle puntate.

Simile ai giudici la distribuzione per fasce d’età, con il grosso degli scommettitori che si concentra nelle fasce 40-55 anni (64%) e 25-40 anni (32%), mentre 18-25 anni e Over 55 vedono il 2% ciascuna di giocate.

Come noto, i 4 finalisti di X Factor 2019 sono Booda e Sierra (Gruppi), Sofia Tornambene (Under Donne) e Davide Rossi (Under Uomini). Vediamo chi è il favorito, secondo i dati dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica.

La diciassettenne marchigiana Sofia Tornambene spopola al Centro (56%) e al Nord Est (24%), mentre al Sud raccoglie il 12% delle preferenze degli scommettitori e al Nord Ovest appena il 5%.

Il trio dei Booda raccoglie il 33% consensi al Centro, il 29% al Nord Est 29% e il 18% al Nord Ovest, mentre al Sud si fa strada l’altra band dei Gruppi di Samuele, i Sierra, con un convincente 26% di preferenze (17% al Nord Est).

Su Davide Rossi si scommette, soprattutto, al Nord Ovest: lo fa, nel dettaglio, il 26%, che ha puntato sul ventunenne reatino, al quale, di contro, nel resto d’Italia si danno poche chance di successo.

Unendo i dati, si nota come nelle fasce d’età 25-40 e 40-55, che totalizzano ben il 95% delle giocate su X Factor, vi sia una stretta correlazione tra giudici e concorrenti rimasti in gara: per esempio, nella fascia d’età 25-40 il 74% delle puntate è su Sfera Ebbasta, primato che si rispecchia anche nella sua “assistita” Sofia Tornambene, la quale raccoglie il 44% delle giocate sui concorrenti attualmente ancora in gara. Analogamente, nella fascia d’età successiva, si spartiscono le puntate Samuel (69%) e Sfera Ebbasta (29%), con i loro rispettivi concorrenti a catalizzare i favori degli scommettitori: Sofia Tornambene (41%), Sierra (19%) e Booda (3%).

Sale la febbre per la finale

In aumento il trend settimanale delle giocate sui giudici e sui concorrenti vincenti: raddoppiato, infatti, il numero delle puntate nell’arco delle ultime due settimane, con il progressivo avvicinarsi della finale.

Dando un’occhiata alle quotazioni, più o meno stabili quelle di Samuel nel corso delle ultime settimane e dei “suoi” Booda, mentre scendono le quote e, quindi, aumentano i favori per l’altra band nel suo roster, i Sierra. Sempre più favorita anche Sofia Tornambene: le quote della concorrente di Sfera Ebbasta scendono ancora. Rimane più distaccato Davide Rossi, a quota 8.00, come quella della rispettiva giudice, Malika Ayane.

Osservatorio Scommesse di Lottomatica

L’Osservatorio Scommesse di Lottomatica nasce per rilevare e analizzare tendenze e preferenze degli scommettitori sui principali avvenimenti sportivi e manifestazioni di spettacolo.

