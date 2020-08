Sex Toys, nasce un progetto tutto Italiano: il nuovo Network Love Deal.

Primo evento nazionale LOVE DEAL

Il primo incontro ha registrato il tutto esaurito. Tantissime le novità presentate dal brand italiano dedicato alla cura del benessere sessuale e del corpo.

Roma, gennaio 2020 - Lo scorso sabato 25 gennaio presso le sedi di MSX Distribution a Guidonia, in provincia di Roma, si è tenuto l’evento inaugurale del nuovo brand Love Deal. Il nuovo marchio unisce le potenzialità della piattaforma e-commerce con un innovativo canale di vendita. Alle spalle del progetto c’è l’azienda leader di settore in Italia nel mercato dei sex toys: MSX Distribution.

All’evento hanno presenziato, oltre ai soci e ai collaboratori dell’azienda, i nuovi incaricati del Network, chiamati Love Dealers. Cospicua è stata anche la partecipazione di semplici curiosi o interessati alla nuova idea di business proposta con il progetto Love Deal.

I lavori della giornata di sabato si sono aperti con una panoramica sul mercato dei sex toys, sulla sua continua evoluzione e sull’aumento esponenziale del fatturato annuo. Contemporaneamente è stato proiettato il video di presentazione aziendale, che ha introdotto ai presenti la vision e la caratteristiche del brand. Successivamente si è svolta una presentazione dettagliata dei prodotti oggetto delle vendite, che potete trovare al sito www.lovedeal.it .

La vendita dei prodotti avviene attraverso il format già sperimentato con successo degli incontri a tema, con un numero di partecipanti che può variare da 3 a 6. Questa metodica è stata individuata dall’azienda come il luogo più proficuo e intimo dove sessualità e business possono incontrarsi.

Oltre a un’opportunità di guadagno infatti, Love Deal si propone anche come portatore di un messaggio importante: quello del benessere sessuale come componente fondamentale delle vita di ognuno.

L’evento non è stato solo conoscitivo, ma anche un momento di confronto in cui nella pratica gli incaricati hanno ricevuto nozioni base sul sistema di Network e sui vari step da seguire per aumentare le provvigioni ed ampliare il loro business in autonomia, ma sempre avendo alle spalle il supporto aziendale.

Inoltre sono state fornite delle linee guida per un utilizzo ottimale delle piattaforme Social al fine di incrementare il proprio business.

La giornata si è conclusa con una breve intervista al CEO di MSX Distribution Simone Bonura, attraverso la quale gli invitati hanno potuto conoscere il percorso personale, imprenditoriale e la vision innovativa dell’azienda.

La prima Convention nazionale è prevista per i giorni 23 e 24 maggio, sempre a Roma, per lanciare le altre novità che Love Deal ha in serbo per il 2020.

LOVE DEAL: Love Deal è l’occasione per avviare una carriera di successo indipendente, supportato da professionisti della vendita e della comunicazione. Un love shop online a tua completa disposizione, un ampio catalogo di prodotti selezionati e un’opportunità di guadagno semplice e immediata.

Leader nella produzione e nella vendita di love toys, abbigliamento intimo e cosmetici Love Deal è un brand di proprietà di MSX Distribution, azienda punto di riferimento del mercato dal 2005 in Italia ed Europa.

Una compagnia solida, con esperienza decennale nella produzione, nella vendita e nella logistica. Una garanzia reale di eccellenza e affidabilità dalla formazione al management.

Sito web: www.lovedeal.it