LVDP - La versione di Piroso. Il nuovo format di Le Fonti TV in onda da giovedì 13 febbraio

Il nuovo format settimanale presentato da Antonello Piroso vedrà coinvolte personalità di spicco del mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo

Milano, 10 febbraio 2020 – Partirà giovedì 13 febbraio alle ore 12.30 #LVDP - La versione di Piroso, il nuovo programma di Le Fonti Tv condotto da Antonello Piroso, noto giornalista nonché conduttore televisivo e radiofonico che entra a far parte della squadra.

Rassegna stampa, analisi dei fatti principali della settimana, esame dei dati ascolto di vecchi e nuovi media, esclusivi faccia a faccia con i protagonisti del mondo della politica, dell'economia, del lavoro, dello spettacolo: sono questi gli ingredienti del nuovo format settimanale.

Nella prima parte, "Testate Al Muro", Piroso analizzerà le prime pagine dei giornali, commentando i fatti più importanti della settimana. Nel secondo blocco, "Numeri Primi", la lente d'ingrandimento si focalizzerà su dati di ascolto e su tutti i numeri che si nascondono dietro a eventi e personaggi. In "Qui si fa la storia", verranno ripercorsi fatti che hanno segnato un'epoca a livello nazionale e internazionale. Infine, nell'ultima parte "Doppio Misto", Piroso intervisterà personalità di spicco del mondo della politica, dell'economia, dello spettacolo. Ospite del primo faccia a faccia Marco Bentivogli, Segretario Generale della Fim Cisl.

Non perdere l'appuntamento con #LVDP. Ogni giovedì dalle 12.30 alle 13.30

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

