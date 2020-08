Wall Street English Milano è IELTS test center autorizzato

Milano, 12/02/2020 - Wall Street English Milano Loreto è centro test IELTS ufficiale, autorizzato direttamente da IDP IELTS Australia

Wall Street English Milano è diventato centro test IELTS ufficiale, autorizzato direttamente da IDP IELTS Australia, comproprietaria di IELTS: Australia e Cambridge Assessment English. Questo importante riconoscimento è stato conseguito dopo aver superato il meticoloso e selettivo processo di audit teso a valutare la rispondenza di Wall Street English ai più stringenti parametri qualitativi e finanziari richiesti da IDP IELTS Australia.

Il centro Wall Street English di Milano Loreto organizza sessioni per sostenere il test IELTS al computer, sia General che Academic, ogni venerdì e sabato, in un centro moderno e confortevole situato in Corso Buenos Aires, 79 facilmente raggiungibile con la metropolitana M1 e M2 (Loreto) e a pochi passi dalla stazione ferroviaria Centrale F.S.

Tutte le prove – listening, reading, writing and speaking – sono effettuate nello stesso giorno ed i risultati sono disponibili in 5-7 giorni.

L’International English Language Testing System “IELTS” è il test di lingua Inglese più popolare al mondo.

IELTS mette alla prova tutte le abilità linguistiche (Listening, Reading, Writing e Speaking) riflettendo esattamente le modalità con cui l’Inglese viene utilizzato nella vita reale. Il test è progettato per verificare le capacità di espressione delle persone che vogliono vivere in Paesi in cui l’Inglese è la principale lingua di comunicazione.

IELTS è conforme ai massimi livelli internazionali standard di valutazione linguistica.

Wall Street English offre anche la possibilità di preparsi per sostenere la certificazione d’inglese con il corso di preparazione IELTS, Test Preparation by WSE.

Si può iniziare il corso di preparazione in qualunque momento dell’anno, scegliere giorni ed orari in base alle proprie esigenze e affidarsi all’esperienza dei Teacher WSE madrelingua o bilingue certificati che seguiranno e guideranno gli studenti al raggiungimento degli obiettivi.

Il metodo Wall Street English è la soluzione ideale per ottenere la certificazione IELTS e ottenere i massimi risultati nelle quattro abilità principali valutate durante il test d’inglese: reading, writing, listening e speaking.

Gli esami IELTS si suddividono in due versioni ben distinte: General e Academic, la prima è rivolta a coloro che desiderano trasferirsi in un paese anglofono, mentre la seconda è pensata per coloro che desiderano frequentare corsi universitari o post-universitari all’estero.

Con Wall Street English ci si può esercitare comodamente online e svolgere simulazioni d’esame a inizio e fine corso, in base alla tipologia di certificazione richiesta.

In tutte le sedi presenti in tutta Italia si svolgono corsi di preparazione al test Ielts, ad esempio, nella scuola di Inglese a Milano o presso i corsi di Inglese a Roma.

Per informazioni:

Wall Street English è la scuola di inglese leader mondiale che dal 1972 ha aiutato oltre 3 milioni di persone in 29 paesi ad imparare l'inglese e realizzare i propri sogni.

In Italia Wall Street English è presente con oltre 75 centri, di cui 12 di proprietà, formando così una struttura mista di centri diretti e centri in franchising, che consente di mantenere flessibilità, efficienza e forte motivazione.

A differenza dei corsi di inglese tradizionali, l'esclusivo metodo di apprendimento di Wall Street English garantisce il tuo successo combinando lezioni interattive digitali, lezioni con Teacher WSE madrelingua, orari flessibili, piccoli gruppi di conversazione,

eventi e il tuo team di supporto dedicato. Wall Street English offre corsi di preparazione per tutte le principali certificazioni d'inglese come IELTS, TOEFL, TOEIC e Pearson Test of English Academic. La sede di Milano Loreto è anche Official Test Center IELTS.

