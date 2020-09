Sex Toys: un mercato che parla al femminile

Il mercato dei Sex Toys è uno tra quelli maggiormente in crescita nel nostro paese e per questo 8 marzo, moltissimi utenti sceglieranno di regalare articoli legati al benessere sessuale.

Roma, 4 marzo 2020 - La Festa della donna rappresenta per diversi brand una data da segnare in calendario. La ricorrenza, atta a celebrare le conquiste in ambito socio-culturale delle donne nel corso della storia, è diventata infatti, oggetto di numerose campagne pubblicitarie e di una conseguente corsa agli acquisti. Tra le categorie merceologiche, quella dei Sex Toys pare oggi ben orientarsi verso il target femminile con proposte sempre nuove e ha sviluppato nel tempo forme, colori e caratteristiche che destano forte interesse nelle donne.

A tal proposito, il sito Pepemio, leader del commercio elettronico italiano nel campo dei Sex Toys, ci fornisce i dati relativi al target di utenti che hanno acquistato nell’ultimo anno. A marzo 2019, quindi un anno fa, le donne erano il 35,4 % del totale a fronte di una percentuale maschile del 64,6 %. I dati di marzo 2020 mostrano invece un incremento della popolazione femminile che acquista beni legati al benessere sessuale sul sito, saliamo infatti al 40 % circa.

Per quanto riguarda le fasce d’età, quella tra i 25 e i 34 anni è quella che compra maggiormente, siamo al 30% del totale, mentre subito a seguire troviamo gli utenti compresi tra i 35 e i 44 anni con una percentuale del 25%. Infine troviamo gli over 45.

Nonostante gli acquirenti uomini siano ancora la maggioranza, sempre più persone vedono i Sex Toys come un'idea regalo intrigante e innovativa.

I prodotti che registrano le maggiori impennate di vendita sono quelli dedicati al piacere femminile, segno che il settore ha ben intercettato le preferenze del gentil sesso. L’articolo più venduto in assoluto è un ritardante contro l’eiaculazione precoce, ma a seguire tutti gli altri gadget infatti sono dedicati al benessere sessuale femminile.

Tra quelli maggiormente acquistati troviamo gli ovetti vibranti telecomandati, i massaggiatori e gli stimolatori clitoridei.

Da un’indagine che Pepemio.com ha fatto agli utenti del proprio sito emerge poi un altro dato interessante. Circa il 60% di chi compra, dichiara di farlo per un regalo mentre il 40% fa acquisti per se stesso.

Dalla stessa statistica emerge pure la frequenza con la quale gli utenti acquistano.

Il 70% circa infatti compra abitualmente gadget legati al piacere sessuale a fronte di un 30% che si dichiara nuovo degli acquisti nel settore.

Queste rilevazioni, non solo confermano il sempre crescente interesse verso questo mercato, ma anche il fatto che gli utenti abbiano la tendenza a considerare i giocattoli per adulti non più come tabù ma come oggetti quotidiani.

Contatti

Sito web: https://www.pepemio.com

Pepemio: Tel. +39 3928051978

Email: ufficiostampa@pepemio.com